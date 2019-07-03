UNIQLO откажутся от использования пластиковых пакетов
Компания Fast Retailing Co., которой принадлежат марки UNIQLO, GU и Theory, объявила о переходе с пластиковых упаковок на пакеты из переработанной бумаги и других экологичных материалов. С 1 сентября они будут продаваться во всех магазинах брендов за 0,09 долларов (чуть больше 5 рублей), а с 14 января следующего года на приобретение сумок будет действовать дополнительный налог.
Fast Retailing также планирует исключить пластиковые упаковки для тапочек, очков и одежды UNIQLO HeatTech и AIRism. По расчетам компании, такие меры помогут сократить ежегодное использование пластика на 85% (или 7800 тонн) уже к концу 2020 года.
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