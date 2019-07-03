UNIQLO откажутся от использования пластиковых пакетов

Компания Fast Retailing Co., которой принадлежат марки UNIQLO, GU и Theory, объявила о переходе с пластиковых упаковок на пакеты из переработанной бумаги и других экологичных материалов. С 1 сентября они будут продаваться во всех магазинах брендов за 0,09 долларов (чуть больше 5 рублей), а с 14 января следующего года на приобретение сумок будет действовать дополнительный налог.