Ульяна Сергеенко показала коллекцию в честь 15-летия своего бренда

В Париже стартовала Неделя Высокой моды сезона осень-зима 2019/20. Одной из первых свою коллекцию показала дизайнер Ульяна Сергеенко, которая в этом году отмечает 15-летие одноименного бренда. Для праздничного шоу, которое получило название «Путешествие в Самарканд», парижский Palais de Tokyo превратили в бархатный шатер, усыпанный блестками.

Блестки также повторялись и в самой коллекции: на декольтированных топах-туниках, замешанных с брюками-шароварами, многослойных фатиновых накидках, надетых прямо на обнаженное тело, асимметричных изумрудных купальниках, расшитых мастерами Ulyana Sergeenko вручную, а также корсетированных бюстье, дополненных прозрачными юбками с резинкой.

В нескольких выходах угадывались образы легендарной нью-йоркской it-girl Глории Вандербильт, которая скончалась в возрасте 95 лет 17 июня. Аристократка, стиль которой лег в основу костюмов Холли Голайтли из «Завтрака у Тиффани», обожала будуарные халаты с меховой оторочкой, шелковые комбинации, мимикрирующие под повседневные платья, и кружевные наряды в молочных тонах. Некоторые их элементы напоминали русскую народную сквозную вышивку – для коллекции Ulyana Sergeenko ее уже во второй раз выполнила фабрика «Крестецкая строчка».