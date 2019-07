10 брендов мужской одежды, которых (очень!) не хватает в Петербурге

and Wander

Сайт: shop.andwander.com

Японская марка and wander, название которой в переводе означает «бесцельно блуждать», на Pitti Uomo представлена в павильоне I Go Out. В нем выставляются международные бренды одежды и аксессуаров, которые походят и для занятий спортом на открытом воздухе, и для использования в повседневной жизни. Так, дождевики, анораки, пуловеры, брюки и нейлоновые жилеты and wander хорошо тянутся, компактно упаковываются и не мнутся в рюкзаке (который, кстати, тоже можно купить у бренда). Проверено лично основателем марки Кейта Икеучи (в прошлом — выпускника Университета искусств Тама и дизайнера Issey Miyake), который вместе со своей командой обожает трекинг, хайкинг и альпинизм.