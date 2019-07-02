10 брендов мужской одежды, которых (очень!) не хватает в Петербурге

В середине июня во Флоренции прошло крупнейшее событие в мире мужской моды — международная выставка Pitti Uomo, на которую съезжаются более 1000 брендов одежды, обуви и аксессуаров. Здесь они знакомят байеров, журналистов, модных критиков и будущих клиентов со своей продукцией и историей, а также показывают, как будут выглядеть мужчины в следующих сезонах. Редактор моды «Собака.ru» Алина Малютина съездила на фэшн-смотр и привезла оттуда список брендов, у которых хочется одеваться: от Bourrienne Paris X с разными видами белых рубашек до Knitbrary с шерстяными свитерами не хуже, чем вяжет бабушка.

Bourrienne Paris X Сайт: bourrienne.com В трех коллекциях мономарки Bourrienne Paris X, созданной братом французского писателя Фредерика Бегбедера Шарлем, нет ни одной повторяющейся белой рубашки. Одна сделана из нормандского льна и украшена перламутровыми пуговицами, другая — из египетского хлопка и имеет длину индийской курты, а третья — из хлопка и льна и дополнена плиссировкой, сделанной вручную. Однако все рубашки (а в ассортименте бренда есть и мужские, и женские модели) одинаково промаркированы логотипами с арфой, цветами и бабочками. Эти же изображения можно увидеть в декоре отеля Bourrienne, с которого, собственно, и началась история марки: Шарль Бегбедер выкупил здание, где в свое время вели литературные дебаты Франсуа Рене де Шатобриан и Виктор Гюго, и под впечатлением от его истории и дресс-кода задумал делать белые рубашки по винтажным экземплярам и сравнительно демократичным ценам. Классическая модель обойдется вам в 180 евро, а удлиненная — в 500.

Gloverall Сайт: gloverall.com История бренда Gloverall началась через пять лет после окончания Второй мировой войны: тогда в распоряжении производителей перчаток и оптовых торговцев Гарольда и Фреды Моррис оказалось огромное количество военных дафлкотов, быстро распроданных ими через магазины одежды для кемпинга и отдыха. Успех побудил товарищей заняться собственным производством дафлкотов — но не с классической джутовой веревкой, которую было трудно прикрепить к пальто, а кожаной. В течение последующих семидесяти лет бренд Gloverall, объединивший в названии слова «gloves» («перчатки») и overall («спецодежда»), экспериментировал с материалами, силуэтами и фабриками, принимал заказы от Британской олимпийской сборной и принцессы Анны, а также сотрудничал с марками Sacai, Vivienne Westwood и Comme Des Garçons. Сейчас наследие Гарольда и Фреды перешло в руки 29-летнего дизайнера Марианны Тсе-Лауренс, которая, помимо дафлкотов, осенью разрабатывает шерстяные свитеры и пальто, а весной — плащи и пиджаки из непромокаемого хлопка. В следующем году марка планирует вернуться к своим истокам и добавить в тотал-лук от Gloverall перчатки.

Knitbrary Сайт: knitbrary.com Набив руку на производстве льняных, кашемировых и шерстяных вещей для бренда Adolfo Domínguez, дизайнер Иоланда Эстевес создала собственную марку вязаной одежды Knitbrary — «для людей, которым важны тактильные ощущения». Над мягкими кардиганами, жилетами и джемперами, которые ничуть не уступают тем, что вяжет бабушка, работают мастерицы из Испании и Перу, использующие шерсть викуньи и альпаки. В дальнейшем результат ручного труда окрашивается по мотивам картин Барнетта Ньюмана и Марка Ротко, а иногда и под впечатлением от просмотренных Иоландой фильмов. «Из сезона в сезон одежда меняется в основном по формам и цветам. Они практически никогда не повторяются. Я "подглядываю" их у художников, режиссеров, писателей и в образах прохожих, записываю свои наблюдения блокнот, а уже потом придумываю коллекцию», — рассказывает о мудборде основательница Knitbrary.

Armor-Lux Сайт: armorlux.com Несмотря на то, что бренд Armor-Lux начал свою деятельность в 1938 году с производства нижнего белья, весь мир покупает у него хлопковые рубашки в бретонскую полоску. Сегодня это единственная во Франции компания, выпускающая тельняшки в их первоначальном виде (с 20-21 синей полосой и 21 белой), в котором их носили сначала моряки, а после — с подачи Коко Шанель — Пабло Пикассо, Энди Уорхол, Мэрлин Монро, Джеймс Дин и Одри Хепберн. Бретонская полоска, которая за 80 лет существования Armor-Lux стала определяющим символом бренда, повторяется не только на иконических рубашках, но и на капюшонах дождевиков, карманах жилетов, изнаночной стороне дафлкотов и в дизайне футболок из молодежной и детской линеек. Все их Armor-Lux производит из органических материалов: в 2005 году компания получила знак Fairtrade, свидетельствующий о высоких стандартах используемого хлопка, а в 2009-м — сертификат Ecocert, гарантирующий натуральное происхождение и экологическую чистоту продукции.

Tonsure Сайт: tonsure.eu Бренд Tonsure, основанный выпускником Central Saint Martins и экс-дизайнером Maison Margiela Мальте Флагстадом, — это датский Maison Kitsuné. Только вместо лисицы, которая «живет» на минималистичных футболках, рубашках и джемперах франко-японской марки, у Tonsure вышита голова медвежонка. Элемент, в который «поместились» все национальные символы Дании — от лебедя-шипуна до хот-дога и пива, впервые появился в коллаборации Tonsure и Storm, а теперь является самой узнаваемой чертой бренда. Вместе с ним из одной коллекции в другую кочует нейлоновый бомбер с прошитыми вместительными карманами, который отлично стилизует любые новинки от Мальте — будь то рубашки из органического хлопка, комбинезоны в крупную клетку или шорты с пикселизированным камуфляжным принтом.

and Wander Сайт: shop.andwander.com Японская марка and wander, название которой в переводе означает «бесцельно блуждать», на Pitti Uomo представлена в павильоне I Go Out. В нем выставляются международные бренды одежды и аксессуаров, которые походят и для занятий спортом на открытом воздухе, и для использования в повседневной жизни. Так, дождевики, анораки, пуловеры, брюки и нейлоновые жилеты and wander хорошо тянутся, компактно упаковываются и не мнутся в рюкзаке (который, кстати, тоже можно купить у бренда). Проверено лично основателем марки Кейта Икеучи (в прошлом — выпускника Университета искусств Тама и дизайнера Issey Miyake), который вместе со своей командой обожает трекинг, хайкинг и альпинизм.

Teatora Сайт: teatora.jp На вопрос «почему у вас в коллекциях практически нет цвета», японцы из Teatora гордо отвечают «потому что нам важна функциональность, а не дизайн». Одежда, пожалуй, одной из самых технологичных и аскетичных марок на Pitti Uomo делится на несколько линеек: Packable Horizon (пиджаки, занимающие мало места в сумке), Limonta Packable (плащи, которые не мнутся в чемодане), Icescape (брюки с «вентилируемой» сетчатой подкладкой), Submariner (шорты из быстросохнущих материалов) и Keybord (рубашки с регулируемым рукавом для более удобной работы за компьютером). Создание некоторых из них стало возможным благодаря сотрудничеству Teatora с фирмой Тейджин Фронтьер — производителем волокна Solotex, которое отлично держит форму, обладает высокой эластичностью и, помимо всего прочего, не горит. А исследовательский центр трикотажа Komatsu Seiren поставляет бренду эко-френдли материал Cool Dots, который обеспечивает воздухопроницаемость одежды.

Lavenham Сайт: lavenhamjackets.com Дизайнеры британской марки Lavenham создавали стеганые куртки задолго до того, как они стали мейнстримом и появились на подиуме. Три фирменные модели бренда — Raydon, Craydon и Denham в темно-синем, оливковом и черном оттенках — производятся на фабрике в графстве Саффолк уже на протяжении пятидесяти лет. Над созданием каждой из них работает по меньшей мере десять мастериц компании: одна простегивает куртку на автомате, другая сшивает ее части на швейной машинке, третья отвечает за вшивание подкладки, а остальные занимаются рукавами, карманами, воротом и другими деталями. В основе мастерства, отточенного десятилетиями, лежит не самый экологичный, но долговечный (и что важно — водонепроницаемый!) материал — полиэстер, а утеплители курток на 65% сделаны из переработанного пластика.

D-VEC Сайт: d-vec.jp Целевую аудиторию этого бренда можно было бы описать так: люди, готовые уехать на рыбалку прямо из офиса. Рукава классических пиджаков, лонгсливов и рубашек D-VEC настолько эластичны, что в них удобно забрасывать удочку, а материалы минималистичных курток, бомберов и плащей проверены не только сильным дождем, но и контрастным душем. Отлаженная работа с нейлоном, неопреном, полипропиленом, льном и хлопком объясняется историей компании: до 2015 года она занималась исключительно производством экипировки дайверов и рыбаков. Отсюда и название токийской марки — «вектор дайвера», а также наличие в ассортименте воблеров и ультралегких зонтов из спиннинговых корпусов.