Converse выпустят кеды из пластиковых бутылок, старого денима и остатков собственного же производства
Converse анонсировали экологичный проект Renew — в его рамках будут выпущены кеды из использованных пластиковых бутылок, переработанного денима и хлопкового холста, который остается в процессе производства обуви. Апгрейд получат фирменные модели Converse — Chuck 70 и Chuck Taylor All Star, которые, по словам представителей бренда, «будут выглядеть так же, как обычно, просто сделаны из более экологичных материалов».
Коллекцию Converse Renew выпустят в три этапа: с 5 июля можно будет купить кеды из термопластика, с 1 августа — кроссовки из денима, а весной 2020 года — модели из обрезов ткани. Сколько они будут стоить в России, пока неизвестно.
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