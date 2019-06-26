Converse выпустят кеды из пластиковых бутылок, старого денима и остатков собственного же производства

Converse анонсировали экологичный проект Renew — в его рамках будут выпущены кеды из использованных пластиковых бутылок, переработанного денима и хлопкового холста, который остается в процессе производства обуви. Апгрейд получат фирменные модели Converse — Chuck 70 и Chuck Taylor All Star, которые, по словам представителей бренда, «будут выглядеть так же, как обычно, просто сделаны из более экологичных материалов».