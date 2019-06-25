Бренд Artem Krivda создал поясную сумку для glo

Сумка выпущена в универсальном черном цвете со стальной фурнитурой, а оттенки съемных разноцветных пуллеров (подвесок для молнии) перекликаются с оттенками девайсов glo mini. Такой ход позволит каждому обладателю аксессуара сделать его индивидуальным.

«Для нас важно каждый раз удивлять своих клиентов новыми коллекциями, в которые я вкладываю свои мысли, переживания, идею. Мы детально продумываем все презентации и мероприятия, и для нас важен имидж, который создается уже на протяжение 5 лет. Все эти пункты мы увидели в бренде glo, который всегда был мне симпатичен за стремление экспериментировать, — прокомментировал сотрудничество Артем Кривда. — Сейчас поясные сумки в моде, там хранится вся жизнь, в ней удобно носить сам девайс glo, который используется каждый день по несколько раз».