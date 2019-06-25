Jacquemus отметили 10-летие показом на лавандовых полях в Провансе

Симон Порт Жакмюс продолжает путешествовать по югу родной Франции вместе с поклонниками своего бренда. Если первую мужскую коллекцию Jacquemus он показывал на пляже близ Марселя, то десятилетие марки решил отметить на лавандовых полях в Провансе. Bureau Betak, которое продюсирует показы главных домов моды уже более 20 лет, расстелило между холмами розовую войлочную дорожку, по которой и ходили парни и девушки. Дизайнер решил сделать шоу совместным, чтобы показать все, за что мы полюбили его бренд.

Это огромные соломенные шляпы, почти полностью закрывающие лицо, ультрасексуальные раздельные купальники, которые становятся предметом повседневного гардероба, принтованные костюмы из льна, похожие на пижамные, и микроскопические сумки-тоуты, которые уменьшились до размера брелоков. В них же превратились лимоны и кукурузные початки, которые добавили показу аутентичности и разместились в фиолетовых авоськах и на поясе брюк.

В новом сезоне к бестселлерам добавятся прозрачные платья из тонкого кружева, панамы с завязками из стразов Swarovski, оверсайзовые рубашки с вместительными карманами, длинные сережки в виде веточек лаванды и поясные сумки, окрашенные вручную. И кто кому здесь делает подарки ко дню рождения?