Новая мужская коллекция Dior: шорты с «газетным» принтом, розовые бомберы и костюмы со шлейфом

В Институте арабского мира в Париже прошел показ новой весенне-летней коллекции Dior. На этот раз за его сет-дизайн отвечал Дэниел Аршам — американский художник, основатель архитектурного бюро Snarkitecture и компании Films of the Future. По просьбе креативного директора мужской линии Dior Кима Джонса он выполнил четыре гипсовые фигуры в виде логотипа модного дома, которые стояли на подиумном покрытии из розового песка. Также художник разработал для бренда «разрушенную» скульптуру-часы — продолжение его художественной серии Future Relic.

В прошлые сезоны французский бренд сотрудничал с художниками KAWS и Хадзимэ Сораяма. Первый установил на показе гигантскую игрушку Medicom Toy, украшенную розовыми розами, а второй — для специального шоу Dior в Токио — создал 12-метровую скульптуру женщины из алюминия. Все инсталляции отражают дух бренда эры Кима Джонса: теперь он тяготеет к футуризму, архитектурным линиям и женственности.

Это подтверждают и новые образы от креативного директора Dior, который продолжает работать с различными интерпретациями классического костюма. Где-то они обернуты своеобразными кушаками, которые уходят в градиентный шлейф, а где-то — дополнены деталями, повторяющими плавные линии аксессуаров (конкретно — сумки Saddle). Костюм от Кима Джонса стилизуется кроссовками на высокой платформе, кедами из ткани Oblique, кольцами на три пальца с логотипом бренда и сумками «подмышку», напоминающими пластиковые чемоданы или алюминиевые кейсы. Приемы работают как для мужчин, так и для женщин (мы проверяли)!