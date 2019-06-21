Vetements провели показ новой коллекции в «Макдональдсе»

Вчера в одном из парижских «Макдональдсов» прошел показ весенне-летней коллекции Vetements. Модели перевоплотились в сотрудников и посетителей ресторана быстрого питания: невыспавшегося полицейского (в соответствующей экипировке), простого первокурсника (в рубашке, велосипедках и с AirPods), типичного айтишника (в футболке с логотипом браузера Internet Explorer), освобожденного преступника (в оранжевом комбинезоне с надписью «Капитализм») и даже сбежавшую невесту (в платье с фатой и рюшами).

Через персонажей, которых вы наверняка видели во время «Макзавтрака», Vetements рассказали об обществе потребления и американской культуре. На некоторых моделях также была одежда с графикой из старых игр Playstation, растиражированные футболки с надписями «I Love Paris», «ужасающий» макияж по мотивам маски «Снэпчата» и бриллиантовое ожерелье из фильма «Титаник» (ранее Демна Гвасалия выпускал худи с портретами Лео и Кейт).

Не обошлось и без стирания гендерных границ, которые у Vetements в принципе всегда были размыты: перед зрителями, рассаженными за столиками «Макдональдса» и ожидавшими свою картошку фри, прошлись женщины с накладными усами и мужчины с накрашенными ногтями. Неоновый маникюр можно было увидеть благодаря брендированным вьетнамкам — такие же дизайнер выпускал в рамках своих коллекций для Balenciaga.