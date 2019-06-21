Новая коллекция Dries Van Noten: пиджаки, брюки и пальто с цветами из сада бельгийского дизайнера

Если в этом году поклонники Дриса ван Нотена носят рубашки и бомберы с волнообразными узорами (их бельгиец делал под впечатлением от работ Вернера Пантона), то в следующем будут выбирать пиджаки и брюки с цветочными принтами (на их создание дизайнера, вероятно, вдохновил собственный сад). Пионы, розы, орхидеи и гортензии расцвели в новой весенне-летней коллекции Dries Van Noten, которую (уверены!) захотят купить не только парни, но и девушки.

«Речь идет об архи-флюидности, — рассказывал Дрис перед показом. — Флюидности архетипов мужчин и одежды...это все те же элементы, которые вы видели и знали раньше, — джинсы, армейские брюки, офисные костюмы, солдатские образы, но смешанные непривычным, нетрадиционным способом и во многом похожие на фильмы 1980-х, как, например, "Керель" Фасбиндера и более ранняя картина "Розовый Нарцисс"».

Все перечисленные Дрисом вещи миксуются не только с одеждой, утопающей в цветах, но и с леопардовыми пиджаками, кожаными шортами, двубортными пальто и дождевиками из ПВХ. Стайлинг образам делали биркенштоки, ковбойские ботинки, резиновые сапоги, а также обувь, похожая на чешки. И наверняка такая же удобная!