Новая мужская коллекция Louis Vuitton: плиссированные юбки, портупеи из сухоцветов и воздушные шары

Вирджил Абло — герой новостных сводок последних дней: вчера он показал весенне-летнюю мужскую коллекцию Off-White, а уже сегодня пригласил гостей на шоу Louis Vuitton на площадь Дофина. Дизайнер продолжает размышлять на тему детства, начатую в рекламной кампании его первой коллекции для Louis Vuitton. Только теперь бумажные кораблики с кадров Инеза ван Ламсвеерде и Винуда Матадина сменили воздушные змеи и красные шары.

Помимо них, модели, выходившие на подиум (а точнее на мощеные улочки Парижа), несли клетчатые баулы, сумки-сейфы и гигантские рюкзаки. В некоторых из них лежали букеты с сухоцветами, из которых также были сделаны фирменные портупеи Louis Vuitton. Их с подачи Вирджила Абло еще с прошлого года начали носить Тимоти Шаламе, Чедвик Боузман и Майкл Джордан. Посмотрим, кто из шоу-стопперов красной дорожки решится на новую (цветочную!) интерпретацию аксессуара.

Сухоцветы также повторялись и в принтах коллекции — на шелковых рубашках, широких брюках и платьях-разлетайках. Также в релиз вошли «дутые» толстовки, стеганые пальто, виниловые плащи, плетеные панамы и плиссированные юбки. Их же Вирджил Абло лоббировал в осенне-зимней коллекции Louis Vuitton, которую посвятил Майклу Джексону (а после отказался от продаж из-за скандала, связанного с выходом фильма «Покидая Неверленд»).