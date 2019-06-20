Новая коллекция Raf Simons: лабораторные халаты, резиновые сапоги и перчатки кислотных оттенков

«Stoned America», «How to text your teen» и « My own private Antwerp» — мудборд новой весенне-летней коллекции Рафа Симонса, показанной вчера вечером в Париже, сложился из всех этих фраз, появившихся на коротких шортах, «растянутых» свитерах и свитшотах в руках моделей. Дизайнер, который после работы в Calvin Klein сосредоточился на развитии одноименного бренда, продолжает высказываться о проблемах американского общества, рассуждать о молодежной культуре и ностальгировать по временам учебы и стажировок в Бельгии.

О последнем также говорило изображение логотипа звукозаписывающего лейбла R&S Records, который во многом стал популяризатором стиля электронной танцевальной музыки New Beat, а точнее целой культуры — с запрещенными веществами, домашними лабораториями и рейвами до утра. New Beat зародился и базировался в бельгийской клубной андеграунд-среде в конце 1980-х годов — как раз тогда, когда Раф Симонс учился на курсе промышленного дизайна. Отсюда — плащи, напоминающие лабораторные халаты, перчатки, раскрашенные в кислотные цвета, и калоши, сделанные из плотной резины.