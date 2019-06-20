Новая мужская коллекция Valentino: рубашки, плащи и панамы с работами художника-оформителя Роджера Дина
Неделя мужской моды сезона весна-лето 2020, которая сейчас проходит в Париже, становится колыбелью коллабораций художников и дизайнеров. После вчерашнего показа коллекции Off-White с принтами от нью-йоркского граффитчика Futura свое видение арт+фэшн показали Valentino. Креативный директор бренда Пьерпаоло Пиччоли объединился с английским художником и архитектором Роджером Дином, известным по фэнтези-обложкам рок-групп Gun, Yes и Uriah Heep, а также пейзажам с драконами, ящерицами, рыбами и биороботами, которые легли в основу компьютерной графики «Аватара».
В результате сотрудничества сказочные животные будто бы из «Игры престолов» и «Властелина колец» заселили рубашки на молнии, куртки цвета хаки, вязаные свитеры и удлиненные дождевики. Некоторые принты также дублировались на панаманах и кроссовках Garavani Climbers, за которыми уже охотятся все сникерхеды (и мы!).
Фото: vogue.com
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