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В Петербурге начались сезонные распродажи. Вот главные места со скидками на одежду, обувь и аксессуары

В крупных универмагах и шоу-румах российских дизайнеров начались распродажи весенне-летних коллекций. Льняные костюмы, кожаные сандалии и жакеты, как у актрисы Тильды Суинтон, можно купить со скидками до 70%. «Собака.ru» рассказывает, куда бежать, пока не раскупили!

  • Босоножки Alexander McQueen, 78 400 рублей (вместо 112 000 рублей)

  • Кроссовки Vetements 32 800 рублей (вместо 46 850 рублей)

  • Куртка Burberry, 46 800 рублей (вместо 66 850 рублей)

  • Платье Kenzo, 33 200 рублей (вместо 47 400 рублей)

  • Топ Dries Van Noten, 41 950 рубль (вместо 59 950 рублей)

  • Футболка Acne Studios, 11 500 рублей (вместо 16 450 рублей)

  • Шляпа Saint Laurent, 74 900 рублей (вместо 107 000 рублей)

ДЛТ

С этой недели в месте с наибольшей концентрацией модных брендов (и самих модников) действует «новое летнее предложение». По нему избранные вещи из актуальных коллекций, которые отмечены оранжевыми стикерами, стоят на 30% дешевле. Это, к примеру, футболка Acne Studios, воспевающая New York City Ballet, босоножки Alexander McQueen, украшенные вышивкой гладью, и платье Kenzo, созданное специально для танцев на испанском побережье. Покупаем все!

  • Блуза Haider Ackermann, 43 190 рублей (вместо 61 700 рублей)

  • Сумка Jil Sander, 50 260 рублей (вместо 71 800 рублей)

  • Плащ Burberry, 88 830 рублей (вместо 126 900 рублей)

  • Кроссовки Stella McCartney, 29 470 рублей (вместо 41 000 рублей)

  • Сандалии Valentino, 32 760 рублей (вместо 46 800 рублей)

  • Футболка Calvin Klein 205W39NYC, 21 910 рублей (вместо 31 300 рублей)

Babochka

В фэшн-мекке на Невском проспекте скидки в 30% тоже действуют не на все (но на многое!). Сеть бутиков снизила цены на минималистичную сумку Jil Sander, которая скрашивает ностальгию по Old Celine, разноцветные кроссовки Stella McCartney, будто бы списанные с архитектуры Захи Хадид, и черную футболку Calvin Klein «Jaws», выпущенную в рамках последней коллекции Рафа Симонса

  • Сумка-шоппер Alexander Wang, 26 320 рублей (вместо 32 900 рублей)

  • Бомбер Champion, 13 200 рублей (вместо 17 500 рублей)

  • Кедыкроссовки A-Cold-Wall, 14 320 рублей (вместо 17 900 рублей)

  • Платье Alexander Wang, 59 900 рублей (вместо 75 700 рублей)

  • Футболка Etre Cecile, 4790 рублей (вместо 6300 рублей)

  • Сандалии Rick Owens, 59 900 рублей (вместо 77 200 рублей)

  • Худи Kenzo, 21 200 рублей (вместо 28 300 рублей)

Au Pont Rouge

В универмаг у Красного моста стоит идти за категорией «instagrammable»: платьем-банданой Kenzo, сумкой-шоппером Alexander Wang, футболкой Etre Cecile с пегасом и сандалиями Rick Owens на липучках. Сейчас они доступны с минусом в 30%, а с 27 июня в Au Pont Rouge начнется новый (еще более приятный!) этап распродажи. 

  • Худи Moschino, 25 850 рублей (вместо 51 700 рублей)

  • Кроссовки Paul Smith, 17 000 рублей (вместо 34 000 рублей)

  • Джемпер Paul Smith, 5700 рублей (вместо 11 400 рублей)

  • Кроссовки Moschino, 19 650 рублей (вместо 39 250 рублей)

  • Сумка Weekend MaxMara, 23 350 рублей (вместо 46 700 рублей)

  • Кроссовки Paul Smith, 19 000 рублей (вместо 38 000 рублей)

BOSCO

Разрисованное худи Moschino, мультяшный джемпер Paul Smith и ридикюль Weekend MaxMara, упакованный в еще одну, пластиковую, сумку, — лучшие инвестиции не только в летний, но и осенний гардероб. И все это в половину дешевле!

  • Ветровка Balenciaga, 55 586 рублей (вместо 111 173 рублей)

  • Куртка Undercover, 43 617 рублей (вместо  87 234 рублей)

  • Кроссовки Balenciaga, 30 389 рублей (вместо 60 778 рублей)

  • Платье Rick Owens, 41 223 рублей (вместо 82 446 рублей)

  • Платье Rochas, 58 875 рублей (вместо 117 750 рублей)

DayNight 

В первом петербургском концепт-сторе, который называют русской версией Colette, одежда и обувь продаются с 50-процентной скидкой, а аксессуары — с 40-процентной. Когда еще новенькие Balenciaga Track Sneakers будут стоить всего 30 000 рублей?

  • Платье Lesy, 23 800 рублей (вместо 34 000 рублей)

  • Детские кроссовки Date, 13 999 рублей (вместо 19 999 рублей)

  • Джинсы для мальчика John Richmond, 6999 рублей (вместо 9999 рублей)

  • Детские кроссовки Dolce & Gabbana, 21 700 рублей (вместо 31 000 рублей)

  • Платье Alexander Terekhov, 19 599 рублей (вместо 27 999 рублей)

  • Юбка для девочки MSGM, 10 499 рублей (вместо 14 999 рублей)

«Кенгуру»

Скидки обрушились и на детские коллекции. Самая масштабная распродажа — в салонах «Кенгуру»: коллекции MSGM, John Richmond, Dolce & Gabbana, Кenzo и еще десятков брендов отдают с минусом в 30%. Дабл-дрессингу быть!

  • Тренч Marella, 27 000 рублей (вместо 38 570 рублей)

  • Блуза Marella, 12 000 рублей (вместо 17 130 рублей)

  • Плащ Marella, 20 090 рублей (вместо 28 700 рублей)

  • Джинсы Marella, 7750 рублей (вместо 11 070 рублей)

  • Пальто Marella, 29 640 рублей (вместо 49 400 рублей)

  • Платье Marella, 14 440 рублей (вместо 18 050 рублей)

Marella 

Каждая вещь Marella — от оверсайз-блейзера в клетку «Принц Уэльский» до комбинезона в горошек из суперэлегантной линии ART.365 — это хит стритстайла. Готовимся к следующим Неделям моды по максимуму: 18 июня все вещи отправились на 40-процентный сейл.

  • Купальник Zendaya X Tommy Hilfiger, 5250 рублей (вместо 10 490 рублей)

  • Блейзер Tommy Hilfiger X ZENDAYA, 13 990 рублей (вместо 27 990 рублей)

  • Боди Tommy Hilfiger X ZENDAYA, 5490 рублей (вместо 10 990 рублей) 

  • Панама Tommy Hilfiger, 2490 рублей (вместо 4990 рублей)

  • Боди Tommy Hilfiger X ZENDAYA, 5490 рублей (вместо 10 990 рублей)

  • Брюки Tommy Hilfiger X ZENDAYA, 7490 рублей (вместо 14 990 рублей)

Tommy Hilfiger

Tommy Hilfiger распродает оставшиеся вещи из коллаборации с Зендаей: американская певица и девушка нового «Человека-паука» придумала для бренда плащи, боди и купальники с принтами, напоминающими мозаику с архитектуры Антонио Гауди. Приобрести арт-объекты по сниженной цене можно в магазинах Tommy Hilfiger в «Галерее», «Невском Центре», «Европолисе», «Питер Радуге» и «Гранд Каньоне».

  • Кроссовки Geox, 5250 рублей (вместо 10 490 рублей)

  • Кроссовки Geox, 5490 рублей (вместо 10 990 рублей)

Geox

Летняя распродажа — едва ли не единственный шанс купить кроссовки «на века» от технологичной марки Geox по специальной (очень соблазнительной!) цене. Каждая пара снабжена фирменной подошвой и запатентованной Geox-мембраной — она помогает ноге «дышать» и препятствует попаданию влаги внутрь ботинка.

  • Купальник Calvin Klein, 6990 рублей (вместо 10 100 рублей)

  • Футболка Calvin Klien, 3990 рублей (вместо 5790 рублей)

  • Юбка Calvin Klein, 8990 рублей (вместо 12 980 рублей)

Calvin Klein

После ухода Рафа Симонса руководство Calvin Klein приняло решение прекратить выпуск одежды и сосредоточиться на производстве джинсов и нижнего белья. Поэтому купальники, поло и юбки с распродажи в будущем могут стать коллекционными — спишите купить от 3990 до 8990 рублей!

  • Рубашка Strellson, 4490 рублей (вместо 8990 рублей)

  • Джемпер Strellson, 6490 рублей (вместо 12 990 рублей)

  • Футболка Strellson, 2290 рублей (вместо 4590 рублей)

Strellson 

Бутики со швейцарской мужской одеждой Strellson уже готовятся к приезду осенне-зимних коллекций, поэтому весенне-летние отправились на сейл — со всем арсеналом пиджаков, поло, брюк и обуви. Скидки от 20 до 50% действуют уже сегодня. 

  • Куртка Levi’s, цена по запросу 

  • Джинсы Levi’s, цена по запросу 

  • Футболка Levi’s, цена по запросу 

  • Шорты Levi’s, цена по запросу 

  • Джинсы Levi’s, цена по запросу 

Levi’s 

Культовые модели, которые носили Мэрилин Монро, Марлон Брандо и Элвис Пресли (например, куртка Trucker и джинсы 501), сейчас продаются с минусом в 50%. Скидки действуют в магазинах и на сайте Levi’s, но не суммируются с другими акциями и предложениями. 

  • Платье Tom Tailor, 4199 рублей (вместо 5999 рублей)

  • Женская блуза Tom Tailor, 3499 рублей (вместо 4999 рублей)

  • Мужская рубашка Tom Tailor, 3499 рублей (вместо 4999 рублей)

  • Комбинезон Tom Tailor, 4199 рублей (вместо 5999 рублей)

  • Мужское поло Tom Tailor, 1799 рублей (вместо 2999 рублей)

Tom Tailor

К Tom Tailor идем за летними футболками, сарафанами и вышиванками: с началом сезонной распродажи вещи с немецким качеством и ярким дизайном можно купить на стипендию (от 1499 рублей)! 

  • Ботинки Nevalenki, 3960 рублей (вместо 9900 рублей)

  • Босоножки SENSO, 5880 рублей (вместо 14 700 рублей)

  • Эспадрильи Naguisa, 3700 рублей (вместо 7400 рублей)

  • Сандалии Mista, 4560 рублей (вместо 11 400 рублей)

  • Туфли Mista, 4800 рублей (вместо 12 000 рублей)

  • Сандалии Vagabond, 3450 рублей (вместо 6900 рублей)

  • Ботинки Nevalenki, 4360 рублей (вместо 10 900 рублей)

Nevalenki 

Магазин Даши Миловидовой Nevalenki Concept Store уценил обувь на лето и осень. Босоножки со шнуровкой, перфорированные лодочки и носки-кроссовки можно носить уже сейчас, а броги «Иду к мечте» и лоферы с рюшами отложить до экстремальных погодных условий.

  • Пиджак My812, 19 900 рублей (вместо 24 800 рублей)

  • Блуза My812, 11 200 рублей (вместо 14 000 рублей)

  • Брюки My812, 12 600 рублей (вместо 15 800 рублей)

  • Жакет My812, 14 400 рублей (вместо 18 000 рублей)

  • Платье My812, 16 700 рублей (вместо 20 800 рублей)

MY812

За перфекционистскими костюмами, бархатными брюками и шифоновыми платьями от лауреата премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петерубрга» Альбины Зуевой охотятся 75 тысяч подписчиков со всего мира. Особенно когда они доступны с 20-процентной скидкой, как сейчас! 

  • Кроссовки Fila, 5593 рубля (вместо 7990 рублей)

  • Футболка The North Face, 2871 рубль (вместо 3190 рублей)

  • Лонгслив Stussy, 3492 рубля (вместо 4290 рублей)

  • Футболка Polar Skate Co., 2792 рубля (вместо 3490 рублей)

«Отдел»

Большой брат «Мыльной Белки» — «Отдел» в Лофт-проекте «Этажи» — отдает лонглисвы Stussy, футболки The North Face и кроссовки Fila почти за бесценок. Акция со скидками в 20-30% начнется только в понедельник, поэтому распродажный ассортимент еще цел! 

  • Bats, цена по запросу

  • Otocyon, цена по запросу

  •  Not For Sale, цена по запросу

8-store

Магазин российских дизайнеров, обосновавшийся на Новой Голландии, прикрепил красные ценники к вещам Bats, Unifarious, Gudovich, Not For Sale, Otocyon и SO. Стоимость оверсайзовых курток, шелковых платьев, нюдовых боди и кожаных панам упала на 15-30%. 

Фото: архивы пресс-служб 

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