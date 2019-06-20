В Петербурге начались сезонные распродажи. Вот главные места со скидками на одежду, обувь и аксессуары

В крупных универмагах и шоу-румах российских дизайнеров начались распродажи весенне-летних коллекций. Льняные костюмы, кожаные сандалии и жакеты, как у актрисы Тильды Суинтон, можно купить со скидками до 70%. «Собака.ru» рассказывает, куда бежать, пока не раскупили!

Босоножки Alexander McQueen, 78 400 рублей (вместо 112 000 рублей)

Кроссовки Vetements 32 800 рублей (вместо 46 850 рублей)

Куртка Burberry, 46 800 рублей (вместо 66 850 рублей)

Платье Kenzo, 33 200 рублей (вместо 47 400 рублей)

Топ Dries Van Noten, 41 950 рубль (вместо 59 950 рублей)

Футболка Acne Studios, 11 500 рублей (вместо 16 450 рублей)

Шляпа Saint Laurent, 74 900 рублей (вместо 107 000 рублей)

ДЛТ С этой недели в месте с наибольшей концентрацией модных брендов (и самих модников) действует «новое летнее предложение». По нему избранные вещи из актуальных коллекций, которые отмечены оранжевыми стикерами, стоят на 30% дешевле. Это, к примеру, футболка Acne Studios, воспевающая New York City Ballet, босоножки Alexander McQueen, украшенные вышивкой гладью, и платье Kenzo, созданное специально для танцев на испанском побережье. Покупаем все!

Блуза Haider Ackermann, 43 190 рублей (вместо 61 700 рублей)

Сумка Jil Sander, 50 260 рублей (вместо 71 800 рублей)

Плащ Burberry, 88 830 рублей (вместо 126 900 рублей)

Кроссовки Stella McCartney, 29 470 рублей (вместо 41 000 рублей)

Сандалии Valentino, 32 760 рублей (вместо 46 800 рублей)

Футболка Calvin Klein 205W39NYC, 21 910 рублей (вместо 31 300 рублей)

Babochka В фэшн-мекке на Невском проспекте скидки в 30% тоже действуют не на все (но на многое!). Сеть бутиков снизила цены на минималистичную сумку Jil Sander, которая скрашивает ностальгию по Old Celine, разноцветные кроссовки Stella McCartney, будто бы списанные с архитектуры Захи Хадид, и черную футболку Calvin Klein «Jaws», выпущенную в рамках последней коллекции Рафа Симонса.

Сумка-шоппер Alexander Wang, 26 320 рублей (вместо 32 900 рублей)

Бомбер Champion, 13 200 рублей (вместо 17 500 рублей)

Кедыкроссовки A-Cold-Wall, 14 320 рублей (вместо 17 900 рублей)

Платье Alexander Wang, 59 900 рублей (вместо 75 700 рублей)

Футболка Etre Cecile, 4790 рублей (вместо 6300 рублей)

Сандалии Rick Owens, 59 900 рублей (вместо 77 200 рублей)

Худи Kenzo, 21 200 рублей (вместо 28 300 рублей)

Au Pont Rouge В универмаг у Красного моста стоит идти за категорией «instagrammable»: платьем-банданой Kenzo, сумкой-шоппером Alexander Wang, футболкой Etre Cecile с пегасом и сандалиями Rick Owens на липучках. Сейчас они доступны с минусом в 30%, а с 27 июня в Au Pont Rouge начнется новый (еще более приятный!) этап распродажи.

Худи Moschino, 25 850 рублей (вместо 51 700 рублей)

Кроссовки Paul Smith, 17 000 рублей (вместо 34 000 рублей)

Джемпер Paul Smith, 5700 рублей (вместо 11 400 рублей)

Кроссовки Moschino, 19 650 рублей (вместо 39 250 рублей)

Сумка Weekend MaxMara, 23 350 рублей (вместо 46 700 рублей)

Кроссовки Paul Smith, 19 000 рублей (вместо 38 000 рублей)

BOSCO Разрисованное худи Moschino, мультяшный джемпер Paul Smith и ридикюль Weekend MaxMara, упакованный в еще одну, пластиковую, сумку, — лучшие инвестиции не только в летний, но и осенний гардероб. И все это в половину дешевле!

Ветровка Balenciaga, 55 586 рублей (вместо 111 173 рублей)

Куртка Undercover, 43 617 рублей (вместо 87 234 рублей)

Кроссовки Balenciaga, 30 389 рублей (вместо 60 778 рублей)

Платье Rick Owens, 41 223 рублей (вместо 82 446 рублей)

Платье Rochas, 58 875 рублей (вместо 117 750 рублей)

DayNight В первом петербургском концепт-сторе, который называют русской версией Colette, одежда и обувь продаются с 50-процентной скидкой, а аксессуары — с 40-процентной. Когда еще новенькие Balenciaga Track Sneakers будут стоить всего 30 000 рублей?

Платье Lesy, 23 800 рублей (вместо 34 000 рублей)

Детские кроссовки Date, 13 999 рублей (вместо 19 999 рублей)

Джинсы для мальчика John Richmond, 6999 рублей (вместо 9999 рублей)

Детские кроссовки Dolce & Gabbana, 21 700 рублей (вместо 31 000 рублей)

Платье Alexander Terekhov, 19 599 рублей (вместо 27 999 рублей)

Юбка для девочки MSGM, 10 499 рублей (вместо 14 999 рублей)

«Кенгуру» Скидки обрушились и на детские коллекции. Самая масштабная распродажа — в салонах «Кенгуру»: коллекции MSGM, John Richmond, Dolce & Gabbana, Кenzo и еще десятков брендов отдают с минусом в 30%. Дабл-дрессингу быть!

Тренч Marella, 27 000 рублей (вместо 38 570 рублей)

Блуза Marella, 12 000 рублей (вместо 17 130 рублей)

Плащ Marella, 20 090 рублей (вместо 28 700 рублей)

Джинсы Marella, 7750 рублей (вместо 11 070 рублей)

Пальто Marella, 29 640 рублей (вместо 49 400 рублей)

Платье Marella, 14 440 рублей (вместо 18 050 рублей)

Marella Каждая вещь Marella — от оверсайз-блейзера в клетку «Принц Уэльский» до комбинезона в горошек из суперэлегантной линии ART.365 — это хит стритстайла. Готовимся к следующим Неделям моды по максимуму: 18 июня все вещи отправились на 40-процентный сейл.

Купальник Zendaya X Tommy Hilfiger, 5250 рублей (вместо 10 490 рублей)

Блейзер Tommy Hilfiger X ZENDAYA, 13 990 рублей (вместо 27 990 рублей)

Боди Tommy Hilfiger X ZENDAYA, 5490 рублей (вместо 10 990 рублей)

Панама Tommy Hilfiger, 2490 рублей (вместо 4990 рублей)

Боди Tommy Hilfiger X ZENDAYA, 5490 рублей (вместо 10 990 рублей)

Брюки Tommy Hilfiger X ZENDAYA, 7490 рублей (вместо 14 990 рублей)

Tommy Hilfiger Tommy Hilfiger распродает оставшиеся вещи из коллаборации с Зендаей: американская певица и девушка нового «Человека-паука» придумала для бренда плащи, боди и купальники с принтами, напоминающими мозаику с архитектуры Антонио Гауди. Приобрести арт-объекты по сниженной цене можно в магазинах Tommy Hilfiger в «Галерее», «Невском Центре», «Европолисе», «Питер Радуге» и «Гранд Каньоне».

Кроссовки Geox, 5250 рублей (вместо 10 490 рублей)

Кроссовки Geox, 5490 рублей (вместо 10 990 рублей)

Geox Летняя распродажа — едва ли не единственный шанс купить кроссовки «на века» от технологичной марки Geox по специальной (очень соблазнительной!) цене. Каждая пара снабжена фирменной подошвой и запатентованной Geox-мембраной — она помогает ноге «дышать» и препятствует попаданию влаги внутрь ботинка.

Купальник Calvin Klein, 6990 рублей (вместо 10 100 рублей)

Футболка Calvin Klien, 3990 рублей (вместо 5790 рублей)

Юбка Calvin Klein, 8990 рублей (вместо 12 980 рублей)

Calvin Klein После ухода Рафа Симонса руководство Calvin Klein приняло решение прекратить выпуск одежды и сосредоточиться на производстве джинсов и нижнего белья. Поэтому купальники, поло и юбки с распродажи в будущем могут стать коллекционными — спишите купить от 3990 до 8990 рублей!

Рубашка Strellson, 4490 рублей (вместо 8990 рублей)

Джемпер Strellson, 6490 рублей (вместо 12 990 рублей)

Футболка Strellson, 2290 рублей (вместо 4590 рублей)

Strellson Бутики со швейцарской мужской одеждой Strellson уже готовятся к приезду осенне-зимних коллекций, поэтому весенне-летние отправились на сейл — со всем арсеналом пиджаков, поло, брюк и обуви. Скидки от 20 до 50% действуют уже сегодня.

Куртка Levi’s, цена по запросу

Джинсы Levi’s, цена по запросу

Футболка Levi’s, цена по запросу

Шорты Levi’s, цена по запросу

Джинсы Levi’s, цена по запросу

Levi’s Культовые модели, которые носили Мэрилин Монро, Марлон Брандо и Элвис Пресли (например, куртка Trucker и джинсы 501), сейчас продаются с минусом в 50%. Скидки действуют в магазинах и на сайте Levi’s, но не суммируются с другими акциями и предложениями.

Платье Tom Tailor, 4199 рублей (вместо 5999 рублей)

Женская блуза Tom Tailor, 3499 рублей (вместо 4999 рублей)

Мужская рубашка Tom Tailor, 3499 рублей (вместо 4999 рублей)

Комбинезон Tom Tailor, 4199 рублей (вместо 5999 рублей)

Мужское поло Tom Tailor, 1799 рублей (вместо 2999 рублей)

Tom Tailor К Tom Tailor идем за летними футболками, сарафанами и вышиванками: с началом сезонной распродажи вещи с немецким качеством и ярким дизайном можно купить на стипендию (от 1499 рублей)!

Ботинки Nevalenki, 3960 рублей (вместо 9900 рублей)

Босоножки SENSO, 5880 рублей (вместо 14 700 рублей)

Эспадрильи Naguisa, 3700 рублей (вместо 7400 рублей)

Сандалии Mista, 4560 рублей (вместо 11 400 рублей)

Туфли Mista, 4800 рублей (вместо 12 000 рублей)

Сандалии Vagabond, 3450 рублей (вместо 6900 рублей)

Ботинки Nevalenki, 4360 рублей (вместо 10 900 рублей)

Nevalenki Магазин Даши Миловидовой Nevalenki Concept Store уценил обувь на лето и осень. Босоножки со шнуровкой, перфорированные лодочки и носки-кроссовки можно носить уже сейчас, а броги «Иду к мечте» и лоферы с рюшами отложить до экстремальных погодных условий.

Пиджак My812, 19 900 рублей (вместо 24 800 рублей)

Блуза My812, 11 200 рублей (вместо 14 000 рублей)

Брюки My812, 12 600 рублей (вместо 15 800 рублей)

Жакет My812, 14 400 рублей (вместо 18 000 рублей)

Платье My812, 16 700 рублей (вместо 20 800 рублей)

MY812 За перфекционистскими костюмами, бархатными брюками и шифоновыми платьями от лауреата премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петерубрга» Альбины Зуевой охотятся 75 тысяч подписчиков со всего мира. Особенно когда они доступны с 20-процентной скидкой, как сейчас!



Кроссовки Fila, 5593 рубля (вместо 7990 рублей)

Футболка The North Face, 2871 рубль (вместо 3190 рублей)

Лонгслив Stussy, 3492 рубля (вместо 4290 рублей)

Футболка Polar Skate Co., 2792 рубля (вместо 3490 рублей)

«Отдел» Большой брат «Мыльной Белки» — «Отдел» в Лофт-проекте «Этажи» — отдает лонглисвы Stussy, футболки The North Face и кроссовки Fila почти за бесценок. Акция со скидками в 20-30% начнется только в понедельник, поэтому распродажный ассортимент еще цел!

Bats, цена по запросу

Otocyon, цена по запросу

Not For Sale, цена по запросу

8-store Магазин российских дизайнеров, обосновавшийся на Новой Голландии, прикрепил красные ценники к вещам Bats, Unifarious, Gudovich, Not For Sale, Otocyon и SO. Стоимость оверсайзовых курток, шелковых платьев, нюдовых боди и кожаных панам упала на 15-30%.