В Петербурге начались сезонные распродажи. Вот главные места со скидками на одежду, обувь и аксессуары
В крупных универмагах и шоу-румах российских дизайнеров начались распродажи весенне-летних коллекций. Льняные костюмы, кожаные сандалии и жакеты, как у актрисы Тильды Суинтон, можно купить со скидками до 70%. «Собака.ru» рассказывает, куда бежать, пока не раскупили!
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Босоножки Alexander McQueen, 78 400 рублей (вместо 112 000 рублей)
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Кроссовки Vetements 32 800 рублей (вместо 46 850 рублей)
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Куртка Burberry, 46 800 рублей (вместо 66 850 рублей)
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Платье Kenzo, 33 200 рублей (вместо 47 400 рублей)
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Топ Dries Van Noten, 41 950 рубль (вместо 59 950 рублей)
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Футболка Acne Studios, 11 500 рублей (вместо 16 450 рублей)
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Шляпа Saint Laurent, 74 900 рублей (вместо 107 000 рублей)
ДЛТ
С этой недели в месте с наибольшей концентрацией модных брендов (и самих модников) действует «новое летнее предложение». По нему избранные вещи из актуальных коллекций, которые отмечены оранжевыми стикерами, стоят на 30% дешевле. Это, к примеру, футболка Acne Studios, воспевающая New York City Ballet, босоножки Alexander McQueen, украшенные вышивкой гладью, и платье Kenzo, созданное специально для танцев на испанском побережье. Покупаем все!
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Блуза Haider Ackermann, 43 190 рублей (вместо 61 700 рублей)
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Сумка Jil Sander, 50 260 рублей (вместо 71 800 рублей)
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Плащ Burberry, 88 830 рублей (вместо 126 900 рублей)
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Кроссовки Stella McCartney, 29 470 рублей (вместо 41 000 рублей)
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Сандалии Valentino, 32 760 рублей (вместо 46 800 рублей)
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Футболка Calvin Klein 205W39NYC, 21 910 рублей (вместо 31 300 рублей)
Babochka
В фэшн-мекке на Невском проспекте скидки в 30% тоже действуют не на все (но на многое!). Сеть бутиков снизила цены на минималистичную сумку Jil Sander, которая скрашивает ностальгию по Old Celine, разноцветные кроссовки Stella McCartney, будто бы списанные с архитектуры Захи Хадид, и черную футболку Calvin Klein «Jaws», выпущенную в рамках последней коллекции Рафа Симонса.
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Сумка-шоппер Alexander Wang, 26 320 рублей (вместо 32 900 рублей)
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Бомбер Champion, 13 200 рублей (вместо 17 500 рублей)
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Кедыкроссовки A-Cold-Wall, 14 320 рублей (вместо 17 900 рублей)
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Платье Alexander Wang, 59 900 рублей (вместо 75 700 рублей)
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Футболка Etre Cecile, 4790 рублей (вместо 6300 рублей)
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Сандалии Rick Owens, 59 900 рублей (вместо 77 200 рублей)
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Худи Kenzo, 21 200 рублей (вместо 28 300 рублей)
Au Pont Rouge
В универмаг у Красного моста стоит идти за категорией «instagrammable»: платьем-банданой Kenzo, сумкой-шоппером Alexander Wang, футболкой Etre Cecile с пегасом и сандалиями Rick Owens на липучках. Сейчас они доступны с минусом в 30%, а с 27 июня в Au Pont Rouge начнется новый (еще более приятный!) этап распродажи.
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Худи Moschino, 25 850 рублей (вместо 51 700 рублей)
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Кроссовки Paul Smith, 17 000 рублей (вместо 34 000 рублей)
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Джемпер Paul Smith, 5700 рублей (вместо 11 400 рублей)
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Кроссовки Moschino, 19 650 рублей (вместо 39 250 рублей)
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Сумка Weekend MaxMara, 23 350 рублей (вместо 46 700 рублей)
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Кроссовки Paul Smith, 19 000 рублей (вместо 38 000 рублей)
BOSCO
Разрисованное худи Moschino, мультяшный джемпер Paul Smith и ридикюль Weekend MaxMara, упакованный в еще одну, пластиковую, сумку, — лучшие инвестиции не только в летний, но и осенний гардероб. И все это в половину дешевле!
DayNight
В первом петербургском концепт-сторе, который называют русской версией Colette, одежда и обувь продаются с 50-процентной скидкой, а аксессуары — с 40-процентной. Когда еще новенькие Balenciaga Track Sneakers будут стоить всего 30 000 рублей?
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Платье Lesy, 23 800 рублей (вместо 34 000 рублей)
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Детские кроссовки Date, 13 999 рублей (вместо 19 999 рублей)
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Джинсы для мальчика John Richmond, 6999 рублей (вместо 9999 рублей)
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Детские кроссовки Dolce & Gabbana, 21 700 рублей (вместо 31 000 рублей)
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Платье Alexander Terekhov, 19 599 рублей (вместо 27 999 рублей)
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Юбка для девочки MSGM, 10 499 рублей (вместо 14 999 рублей)
«Кенгуру»
Скидки обрушились и на детские коллекции. Самая масштабная распродажа — в салонах «Кенгуру»: коллекции MSGM, John Richmond, Dolce & Gabbana, Кenzo и еще десятков брендов отдают с минусом в 30%. Дабл-дрессингу быть!
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Тренч Marella, 27 000 рублей (вместо 38 570 рублей)
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Блуза Marella, 12 000 рублей (вместо 17 130 рублей)
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Плащ Marella, 20 090 рублей (вместо 28 700 рублей)
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Джинсы Marella, 7750 рублей (вместо 11 070 рублей)
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Пальто Marella, 29 640 рублей (вместо 49 400 рублей)
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Платье Marella, 14 440 рублей (вместо 18 050 рублей)
Marella
Каждая вещь Marella — от оверсайз-блейзера в клетку «Принц Уэльский» до комбинезона в горошек из суперэлегантной линии ART.365 — это хит стритстайла. Готовимся к следующим Неделям моды по максимуму: 18 июня все вещи отправились на 40-процентный сейл.
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Купальник Zendaya X Tommy Hilfiger, 5250 рублей (вместо 10 490 рублей)
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Блейзер Tommy Hilfiger X ZENDAYA, 13 990 рублей (вместо 27 990 рублей)
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Боди Tommy Hilfiger X ZENDAYA, 5490 рублей (вместо 10 990 рублей)
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Панама Tommy Hilfiger, 2490 рублей (вместо 4990 рублей)
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Боди Tommy Hilfiger X ZENDAYA, 5490 рублей (вместо 10 990 рублей)
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Брюки Tommy Hilfiger X ZENDAYA, 7490 рублей (вместо 14 990 рублей)
Tommy Hilfiger
Tommy Hilfiger распродает оставшиеся вещи из коллаборации с Зендаей: американская певица и девушка нового «Человека-паука» придумала для бренда плащи, боди и купальники с принтами, напоминающими мозаику с архитектуры Антонио Гауди. Приобрести арт-объекты по сниженной цене можно в магазинах Tommy Hilfiger в «Галерее», «Невском Центре», «Европолисе», «Питер Радуге» и «Гранд Каньоне».
Geox
Летняя распродажа — едва ли не единственный шанс купить кроссовки «на века» от технологичной марки Geox по специальной (очень соблазнительной!) цене. Каждая пара снабжена фирменной подошвой и запатентованной Geox-мембраной — она помогает ноге «дышать» и препятствует попаданию влаги внутрь ботинка.
Calvin Klein
После ухода Рафа Симонса руководство Calvin Klein приняло решение прекратить выпуск одежды и сосредоточиться на производстве джинсов и нижнего белья. Поэтому купальники, поло и юбки с распродажи в будущем могут стать коллекционными — спишите купить от 3990 до 8990 рублей!
Strellson
Бутики со швейцарской мужской одеждой Strellson уже готовятся к приезду осенне-зимних коллекций, поэтому весенне-летние отправились на сейл — со всем арсеналом пиджаков, поло, брюк и обуви. Скидки от 20 до 50% действуют уже сегодня.
Levi’s
Культовые модели, которые носили Мэрилин Монро, Марлон Брандо и Элвис Пресли (например, куртка Trucker и джинсы 501), сейчас продаются с минусом в 50%. Скидки действуют в магазинах и на сайте Levi’s, но не суммируются с другими акциями и предложениями.
Tom Tailor
К Tom Tailor идем за летними футболками, сарафанами и вышиванками: с началом сезонной распродажи вещи с немецким качеством и ярким дизайном можно купить на стипендию (от 1499 рублей)!
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Ботинки Nevalenki, 3960 рублей (вместо 9900 рублей)
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Босоножки SENSO, 5880 рублей (вместо 14 700 рублей)
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Эспадрильи Naguisa, 3700 рублей (вместо 7400 рублей)
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Сандалии Mista, 4560 рублей (вместо 11 400 рублей)
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Туфли Mista, 4800 рублей (вместо 12 000 рублей)
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Сандалии Vagabond, 3450 рублей (вместо 6900 рублей)
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Ботинки Nevalenki, 4360 рублей (вместо 10 900 рублей)
Nevalenki
Магазин Даши Миловидовой Nevalenki Concept Store уценил обувь на лето и осень. Босоножки со шнуровкой, перфорированные лодочки и носки-кроссовки можно носить уже сейчас, а броги «Иду к мечте» и лоферы с рюшами отложить до экстремальных погодных условий.
MY812
За перфекционистскими костюмами, бархатными брюками и шифоновыми платьями от лауреата премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петерубрга» Альбины Зуевой охотятся 75 тысяч подписчиков со всего мира. Особенно когда они доступны с 20-процентной скидкой, как сейчас!
«Отдел»
Большой брат «Мыльной Белки» — «Отдел» в Лофт-проекте «Этажи» — отдает лонглисвы Stussy, футболки The North Face и кроссовки Fila почти за бесценок. Акция со скидками в 20-30% начнется только в понедельник, поэтому распродажный ассортимент еще цел!
8-store
Магазин российских дизайнеров, обосновавшийся на Новой Голландии, прикрепил красные ценники к вещам Bats, Unifarious, Gudovich, Not For Sale, Otocyon и SO. Стоимость оверсайзовых курток, шелковых платьев, нюдовых боди и кожаных панам упала на 15-30%.
Фото: архивы пресс-служб
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