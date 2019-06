В Петербурге начались сезонные распродажи. Вот главные места со скидками на одежду, обувь и аксессуары

С этой недели в месте с наибольшей концентрацией модных брендов (и самих модников) действует «новое летнее предложение». По нему избранные вещи из актуальных коллекций, которые отмечены оранжевыми стикерами, стоят на 30% дешевле. Это, к примеру, футболка Acne Studios, воспевающая New York City Ballet, босоножки Alexander McQueen, украшенные вышивкой гладью, и платье Kenzo, созданное специально для танцев на испанском побережье. Покупаем все!

В фэшн-мекке на Невском проспекте скидки в 30% тоже действуют не на все (но на многое!). Сеть бутиков снизила цены на минималистичную сумку Jil Sander, которая скрашивает ностальгию по Old Celine, разноцветные кроссовки Stella McCartney, будто бы списанные с архитектуры Захи Хадид, и черную футболку Calvin Klein «Jaws», выпущенную в рамках последней коллекции Рафа Симонса .

Футболка Polar Skate Co., 2792 рубля (вместо 3490 рублей)

Футболка The North Face, 2871 рубль (вместо 3190 рублей)

Большой брат «Мыльной Белки» — «Отдел» в Лофт-проекте «Этажи» — отдает лонглисвы Stussy, футболки The North Face и кроссовки Fila почти за бесценок. Акция со скидками в 20-30% начнется только в понедельник, поэтому распродажный ассортимент еще цел!

Not For Sale, цена по запросу

8-store

Магазин российских дизайнеров, обосновавшийся на Новой Голландии, прикрепил красные ценники к вещам Bats, Unifarious, Gudovich, Not For Sale, Otocyon и SO. Стоимость оверсайзовых курток, шелковых платьев, нюдовых боди и кожаных панам упала на 15-30%.