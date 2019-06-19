Новая мужская коллекция Off-White: куртки со знаками вторичной переработки и футболки из коллаборации с художником Futura

Неделя мужской моды сезона весна-лето 2020 переместилась в Париж — именно здесь прошел показ новой коллекции Off-White под названием Plastic. Отсылки к этой теме Вирджил Абло сделал при помощи знаков вторичной переработки, интерпретированных нью-йоркским граффити-художником Futura. На некоторых вещах — разрисованных футболках и белых комбинезонов «boiler suits» — также появился фирменный символ художника — фигурка Nosferatu.

Также в коллекцию вошли брюки из вареного денима, джемперы с вкраплением узоров пейсли, оверсайзовые куртки со стразами и «выбеленные» зимние пуховики. Стилизовали одежду, которая отчасти напоминала походные образы лесников и грибников, чокеры с логотипами Off-White, треккинговые ботинки с бирками, броши в виде скрепок и сандалии на липучках.