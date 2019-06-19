Покупка недели: сумка Gucci в виде головы Микки Мауса за 281 800 рублей

Мы нашли идеальное средство стайлинга для выпускного платья — сумку Gucci в виде головы Микки Мауса, выпущенную в честь 90-летия культового диснеевского персонажа. Команда Алессандро Микеле сделала ее из прочного пластика по технологии 3D-печати в двух вариантах: бесцветном и полноцветном. И последний уже зарекомендовал себя как арт-объект: сумка — вместе с сотней других вещей из архивов бренда — выставлена в музее бутика Gucci Garden, расположенном на флорентийской площади Синьории.