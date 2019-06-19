Покупка недели: сумка Gucci в виде головы Микки Мауса за 281 800 рублей
Мы нашли идеальное средство стайлинга для выпускного платья — сумку Gucci в виде головы Микки Мауса, выпущенную в честь 90-летия культового диснеевского персонажа. Команда Алессандро Микеле сделала ее из прочного пластика по технологии 3D-печати в двух вариантах: бесцветном и полноцветном. И последний уже зарекомендовал себя как арт-объект: сумка — вместе с сотней других вещей из архивов бренда — выставлена в музее бутика Gucci Garden, расположенном на флорентийской площади Синьории.
Ручной Микки Маус уже продается в ДЛТ: черная сумка стоит 281 800 рублей, белая — 297 700 рублей. Носить — с такими же инфантильными платьями, туфлями «Мэри Джейн» и кружевными носками!
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