Эко-проект Noplasticitsfantastic открыл магазин. В нем можно купить многоразовые бахилы, мешки для продуктов и вещи из вторсырья
На территории технопарка «Ленполиграфмаш» (внутри веган-бистро FIKA) открылся первый магазин петербургского проекта Noplasticitsfantastic. В нем можно купить альтернативу всему одноразовому — авоськи, экокружки, бутылки для воды, многоразовые бахилы, сетки для взвешивания продуктов, рюкзаки из рекламных баннеров, стаканы из винных бутылок, серьги из переплавленного пластика и одежду, перешитую из винтажных тканей. Ранее эти изделия основательница Noplasticitsfantastic Олеся Бесперстова продавала через сайт.
Официальное открытие магазина Noplasticitsfantastic состоится уже завтра, 19 июня. На нем Олеся Бесперстова расскажет о дальнейших планах по развитию, а активистка и автор курса «ЭкоОсознанность» Лара прочитает лекцию об экологическом образе жизни.
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Ура! Это наконец-то свершилось! В эту среду, 19.06, приглашаю всех отметить официальное открытие магазина Noplasticitsfantastic! Мы очень долго шли к этому, маленькими шагами, не всегда удачными, но наконец-то!!! Все мои близкие друзья, друзья проекта и все, кто лично хочет с нами порадоваться и отметить это событие - всех зову! Невероятно приятным сюрпризом будет то, что @larisazz прочитает небольшую лекцию и ответит на ваши вопросы! Наши супер соседи vegan bistro @fikaspb будут очень рады всех нас уместить с 20-00, до 20-00 кафе будет работать в обычном режиме, а после торжественно открываем магазин, слушаем Лару и просто радуемся, что у нас все получилось и zero waste движение растёт! Bonus - будут #vegan угощения от @veggieworld.company Save the date! Если хотите нам что то подарить - лучшим подарком будет живой цветок в горшке или кашпо для цветка 🌱 (листай ленту видео и фото, как было в процессе создания магазина) среда, 19.06 20-00 ⠀ Как добраться: зайти удобнее всего с пр.Медиков, 3 (вход под арку у клуба А2, далее прямо до 15 корпуса) Магазин находится внутри @fikaspb , если потеряетесь - звоните 8 961 810-87-77 /// Save the date! Wednesday 19.06 I invite you for official opening of NOPLASTICITSFANTASTIC! ⠀ There will be some zero waste talks and introductions, some networking and fun! ⠀ If you want to gift us something, let it be some plants in the pot or just pot itself :) ⠀ 20:00 Medikov prospekt, 3, inside vegan bistro @fikaspb
Олеся Бесперстова
О решении создать проект — в интервью «Собака.ru»:
«Я решила поменять род деятельности и завести просветительский блог, чтобы рассказывать людям в России о том, как мы вредим экологии. Тогда, 2,5 года назад я открыла для себя понятие zero waste — безотходной технологии, которая подразумевает сокращение потребления, но поняла, что в нашей стране попросту негде купить экотовары. Заменить бумажные стаканчики на многоразовую кружку для кофе, завести экобутылку для воды или бамбуковую зубную щетку вместо обычной пластиковой оказалось не так просто. Я сделала подборку, чего мне не хватает самой, нашла производителей, поставщиков и открыла интернет-магазин экотоваров.
Сегодня на noplasticitsfantastic.ru можно заказать экокружки, авоськи для продуктов, многоразовые бахилы, диски для снятия макияжа, биоразлагаемые пакеты, одежду и поясные сумки из переработанного вторсырья, а также фасовочные мешочки из остатков тканей, которые мы шьем в коллаборации с дизайнером Нелли Недре ».
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