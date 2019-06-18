Эко-проект Noplasticitsfantastic открыл магазин. В нем можно купить многоразовые бахилы, мешки для продуктов и вещи из вторсырья

О решении создать проект — в интервью «Собака.ru»:

«Я решила поменять род деятельности и завести просветительский блог, чтобы рассказывать людям в России о том, как мы вредим экологии. Тогда, 2,5 года назад я открыла для себя понятие zero waste — безотходной технологии, которая подразумевает сокращение потребления, но поняла, что в нашей стране попросту негде купить экотовары. Заменить бумажные стаканчики на многоразовую кружку для кофе, завести экобутылку для воды или бамбуковую зубную щетку вместо обычной пластиковой оказалось не так просто. Я сделала подборку, чего мне не хватает самой, нашла производителей, поставщиков и открыла интернет-магазин экотоваров.

Сегодня на noplasticitsfantastic.ru можно заказать экокружки, авоськи для продуктов, многоразовые бахилы, диски для снятия макияжа, биоразлагаемые пакеты, одежду и поясные сумки из переработанного вторсырья, а также фасовочные мешочки из остатков тканей, которые мы шьем в коллаборации с дизайнером Нелли Недре ».