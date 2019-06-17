Dr. Martens выпустили коллекцию в честь британской рок-группы The Who
Dr. Martens представили коллаборацию с культовыми британскими рокерами The Who. В коллекцию вошла «классическая» модель Dr. Martens 1460, которой солист The Who Пит Таунсенд приписывал неудержимую сценическую энергию, заявляя, что «с новыми "мартенсами" он буквально летает».
Кроме 1460 «мартенсов» бренд также выпустил «короткую» 1461 модель, лоферы Adrian в двух вариациях (из кожи и канваса), а также футболки, носки и рюкзак. Трехцветная мишень и логотип The Who присутствуют на всей обуви и аксессуарах в коллекции.
Коллабрация поступит в продажу 20 июня и будет доступна во всех фирменных магазинах бренда в Москве (Универмаг «Цветной» и ТЦ «Метрополис») и в Петербурге в (ТЦ «Галерея»), а также в официальном интернет-магазине amersport.ru. Стоимость вещей из коллекции Dr. Martens X The Who – от 15 000 рублей.
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