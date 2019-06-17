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Dr. Martens выпустили коллекцию в честь британской рок-группы The Who

Dr. Martens представили коллаборацию с культовыми британскими рокерами The Who. В коллекцию вошла «классическая» модель Dr. Martens 1460, которой солист The Who Пит Таунсенд приписывал неудержимую сценическую энергию, заявляя, что «с новыми "мартенсами" он буквально летает». 

  • Dr. Martens 1461

Кроме 1460 «мартенсов» бренд также выпустил «короткую» 1461 модель, лоферы Adrian в двух вариациях (из кожи и канваса), а также футболки, носки и рюкзак. Трехцветная мишень и логотип The Who присутствуют на всей обуви и аксессуарах в коллекции. 

  • Dr. Martens 1460

  • Dr. Martens 1460

  • Dr. Martens 1460

  • Dr. Martens 1460

Коллабрация поступит в продажу 20 июня и будет доступна во всех фирменных магазинах бренда в Москве (Универмаг «Цветной» и ТЦ «Метрополис») и в Петербурге в (ТЦ «Галерея»), а также в официальном интернет-магазине amersport.ru.  Стоимость вещей из коллекции Dr. Martens X The Who – от 15 000 рублей.

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