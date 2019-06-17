Dr. Martens выпустили коллекцию в честь британской рок-группы The Who

Dr. Martens представили коллаборацию с культовыми британскими рокерами The Who. В коллекцию вошла «классическая» модель Dr. Martens 1460, которой солист The Who Пит Таунсенд приписывал неудержимую сценическую энергию, заявляя, что «с новыми "мартенсами" он буквально летает».



Dr. Martens 1461

Кроме 1460 «мартенсов» бренд также выпустил «короткую» 1461 модель, лоферы Adrian в двух вариациях (из кожи и канваса), а также футболки, носки и рюкзак. Трехцветная мишень и логотип The Who присутствуют на всей обуви и аксессуарах в коллекции.

Dr. Martens 1460

Dr. Martens 1460

Dr. Martens 1460

Dr. Martens 1460