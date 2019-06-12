35 классных туфель и босоножек на лето
«Собака.ru» нашла лучшие варианты обуви на выпускной, свадьбу или каждый день – с неоновыми шнурками, разрисованными носами, меховыми перьями и дискоболом вместо каблука. Все они уже есть в городских магазинах!
Если выбирать пару на лето не по цвету, декору и высоте платформы, а по тенденциям, то вам срочно нужны кожаные вьетнамки на каблуках. С подачи Proenza Schouler, Valentino и Balenciaga, снявших новомодную обувь в лукбуке своей pre-fall коллекции, она стала самой желанной покупкой этого сезона. И кажется, одной из наиболее удобных: привязав вьетнамки к щиколотке шнурками, можно танцевать в них под Шарлотту Генсбур на концерте на Новой Голландии или Дженнифер Лопес на ее выступлении в СКК.
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Moschino, 39 400 рублей (Boscofamily)
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Dries Van Noten, 63 800 рублей (ДЛТ)
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Nevalenki, 9900 рублей (Nevalenki)
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Celine, 49 600 рублей (Babochka)
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Stuart Weitzman, 24 900 рублей (Au Pont Rouge)
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Max Mara, 36 400 рублей (Max Mara)
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Pertini, 19 900 рублей (Универмаг Московский)
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Vetements, 82 500 рублей (DayNight)
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Portal, 6990 рублей (Porta9)
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Louis Vuitton, 79 000 рублей (Louis Vuitton)
Еще один актуальный вариант – туфли в стиле baby doll с треугольным мысом, небольшим каблуком и инфантильным дизайном. Испанская марка Prerini декорирует их крупными жемчужинами, основательница бренда Nevalenki Даша Милоаидова посыпает мелким горошком, а креативный директор Dior Мария Грация Кьюри бережно перевязывает бантом. Носить эти пары нужно с такими же нежнейшими нарядами – шелковыми комбинациями, перфорированными сарафанами и белыми платьями, как у героинь фильма Джо Райта.
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Valentino, 46 800 рублей (Valentino)
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H.I.T., 2990 рублей (toptop.ru)
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Portal, 5925 рублей (Porta9)
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12storeez, 8790 рублей (12storeez)
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Ermanno Scervino 65 400 рублей (Ermanno Scervino)
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Stuart Weitzman, 33 500 рублей (Au Pont Rouge)
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Gianvito Rossi, 93 750 рублей (ДЛТ)
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Dior, цена по запросу (Dior)
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Calvin Klein 205W39NYC, 70 000 рублей (Calvin Klein 205W39NYC)
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Schutz, 10 900 рублей (Au Pont Rouge)
Беспроигрышная классика, которая подойдет практически под любой вечерний образ, – это босоножки с тонкими ремешками. Однако в этом сезоне каждый подиумный бренд пытается добавить к ним что-то эффектное: неоновые перья, как в ассортименте Dries Van Noten, каблуки в виде Эйфелевых башен, как на показе Демны Гвасалии, бриллиантовую диадему, как в новом корнере Gianvito Rossi в ДЛТ, или перемычки-браслеты, как в последней коллекции Рафа Симонса для Calvin Klein. Большинство из них, предчувствуя старт распродаж, потеряли в цене несколько (десятков) тысяч!
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Balmain, 74 300 рублей (ДЛТ)
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Louis Vuitton, 65 500 рублей (Louis Vuitton)
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Gucci, 135 100 рублей (Babochka)
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Magda Butrym 55 316 рублей (DayNight)
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H.I.T., 5990 рублей (toptop.ru)
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HOGL, 12 990 рублей (Универмаг Московский)
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Schutz, 11 900 рублей (Au Pont Rouge)
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Marina Rinaldi, 28 700 рублей (Marina Rinaldi)
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Miista, 15 900 рублей (Nevalenki)
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Saint Laurent, 54 550 рублей (ДЛТ)
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