35 классных туфель и босоножек на лето

«Собака.ru» нашла лучшие варианты обуви на выпускной, свадьбу или каждый день – с неоновыми шнурками, разрисованными носами, меховыми перьями и дискоболом вместо каблука. Все они уже есть в городских магазинах!

Balenciaga, 53 650 рублей (ДЛТ)

Moschino, 25 850 рублей (Boscofamily)

Proenza Schouler, 38 750 рублей (Babochka)

Portal, 7125 рублей (Porta9)

Dior, цена по запросу (Dior)

Если выбирать пару на лето не по цвету, декору и высоте платформы, а по тенденциям, то вам срочно нужны кожаные вьетнамки на каблуках. С подачи Proenza Schouler, Valentino и Balenciaga, снявших новомодную обувь в лукбуке своей pre-fall коллекции, она стала самой желанной покупкой этого сезона. И кажется, одной из наиболее удобных: привязав вьетнамки к щиколотке шнурками, можно танцевать в них под Шарлотту Генсбур на концерте на Новой Голландии или Дженнифер Лопес на ее выступлении в СКК.

Moschino, 39 400 рублей (Boscofamily)

Dries Van Noten, 63 800 рублей (ДЛТ)

Nevalenki, 9900 рублей (Nevalenki)

Celine, 49 600 рублей (Babochka)

Stuart Weitzman, 24 900 рублей (Au Pont Rouge)

Max Mara, 36 400 рублей (Max Mara)

Pertini, 19 900 рублей (Универмаг Московский)

Vetements, 82 500 рублей (DayNight)

Portal, 6990 рублей (Porta9)

Louis Vuitton, 79 000 рублей (Louis Vuitton)

Еще один актуальный вариант – туфли в стиле baby doll с треугольным мысом, небольшим каблуком и инфантильным дизайном. Испанская марка Prerini декорирует их крупными жемчужинами, основательница бренда Nevalenki Даша Милоаидова посыпает мелким горошком, а креативный директор Dior Мария Грация Кьюри бережно перевязывает бантом. Носить эти пары нужно с такими же нежнейшими нарядами – шелковыми комбинациями, перфорированными сарафанами и белыми платьями, как у героинь фильма Джо Райта.

Valentino, 46 800 рублей (Valentino)

H.I.T., 2990 рублей (toptop.ru)

Portal, 5925 рублей (Porta9)

12storeez, 8790 рублей (12storeez)

Ermanno Scervino 65 400 рублей (Ermanno Scervino)

Stuart Weitzman, 33 500 рублей (Au Pont Rouge)

Gianvito Rossi, 93 750 рублей (ДЛТ)

Dior, цена по запросу (Dior)

Calvin Klein 205W39NYC, 70 000 рублей (Calvin Klein 205W39NYC)

Schutz, 10 900 рублей (Au Pont Rouge)

Беспроигрышная классика, которая подойдет практически под любой вечерний образ, – это босоножки с тонкими ремешками. Однако в этом сезоне каждый подиумный бренд пытается добавить к ним что-то эффектное: неоновые перья, как в ассортименте Dries Van Noten, каблуки в виде Эйфелевых башен, как на показе Демны Гвасалии, бриллиантовую диадему, как в новом корнере Gianvito Rossi в ДЛТ, или перемычки-браслеты, как в последней коллекции Рафа Симонса для Calvin Klein. Большинство из них, предчувствуя старт распродаж, потеряли в цене несколько (десятков) тысяч!