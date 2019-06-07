AdVita устраивает седьмой благотворительный бутик-сейл. На нем будут продаваться вещи от российских дизайнеров со скидками до 50%

Благотворительный фонд AdVita, который помогает детям и взрослым с онкологическими диагнозами, устраивает седьмой бутик-сейл при информационной поддержке «Собака.ru». Вещи для маркета, который пройдет с 2 по 4 августа в павильоне креативного пространства «Севкабель Порт», на безвозмездной основе уже передали более 50 российских дизайнеров, в том числе лауреаты премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга-2019» JM Studio, Natali Leskova, MY812 и 404 NOT FOUND, а также Ianis Chamalidy, Леонид Алексеев, Stas Lopatkin, Tanya Kotegova, Kisselenko, Arny Praht, NNedre, Novaya, Nina Shterenberg и Myseasons. Их одежда, обувь и аксессуары будут доступны со скидками до 50%, а все вырученные с продажи средства пойдут в пользу подопечных фонда AdVita.