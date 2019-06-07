AdVita устраивает седьмой благотворительный бутик-сейл. На нем будут продаваться вещи от российских дизайнеров со скидками до 50%
Благотворительный фонд AdVita, который помогает детям и взрослым с онкологическими диагнозами, устраивает седьмой бутик-сейл при информационной поддержке «Собака.ru». Вещи для маркета, который пройдет с 2 по 4 августа в павильоне креативного пространства «Севкабель Порт», на безвозмездной основе уже передали более 50 российских дизайнеров, в том числе лауреаты премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга-2019» JM Studio, Natali Leskova, MY812 и 404 NOT FOUND, а также Ianis Chamalidy, Леонид Алексеев, Stas Lopatkin, Tanya Kotegova, Kisselenko, Arny Praht, NNedre, Novaya, Nina Shterenberg и Myseasons. Их одежда, обувь и аксессуары будут доступны со скидками до 50%, а все вырученные с продажи средства пойдут в пользу подопечных фонда AdVita.
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Карина Разумовская в лукбуке шестого благотворительного маркета, организованного фондом AdVita и «Собака.ru»
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Полина Толстун в лукбуке шестого благотворительного маркета, организованного фондом AdVita и «Собака.ru»
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Карина Разумовская в лукбуке шестого благотворительного маркета, организованного фондом AdVita и «Собака.ru»
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Полина Толстун в лукбуке шестого благотворительного маркета, организованного фондом AdVita и «Собака.ru»
Напомним, в прошлом году «Собака.ru» была соорганизатором благотворительного бутик-сейла AdVita: в ходе двухдневной распродажи в «Голицын Холле» нам удалось собрать 329 996 рублей. Этой суммы хватило, чтобы оплатить курс лечения шестерым девушкам — подопечным фонда AdVita.
Что: благотворительный бутик-сейл фонда AdVita при информационной поддержке «Собака.ru»
Где: креативное пространство «Севкабель Порт», Кожевенная ул., 40
Когда: 2-4 августа 2019 года
Вход: свободный, приветствуются пожертвования в пользу фонда
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