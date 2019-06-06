Фрол Буримский запустил собственный бренд одежды и аксессуаров

Фэшн-консультант Фрол Буримский, который год назад покинул пост бренд-директора Ulyana Sergeenko, основал собственную марку Flor et Lavr. В ее рамках будет выходить одежда и аксессуары для парней и девушек Flor et Lavr Atelier и линейка украшений Flor et Lavr Deco. Дебютная презентация бренда состоится в рамках следующей Недели Высокой моды в Париже.

«Flor et Lavr был моей мечтой очень давно, но официальной датой рождения бренда я считаю февраль 2019 года. В его рамках будут выходить вещи в единственном экземпляре, производимые вручную, — коллекции, фантазирующие на тему женского и мужского гардероба. Мы используем традиционные техники пошива вроде вологодского кружевоплетения, а настроение Flor et Lavr определяют искусство начала 20 века, стиль и жизнь его представителей, а также персонажи из Русских Сезонов Сергея Дягилева», — рассказывает о проекте Буримский.