Фрол Буримский запустил собственный бренд одежды и аксессуаров

Фэшн-консультант Фрол Буримский, который год назад покинул пост бренд-директора Ulyana Sergeenko, основал собственную марку Flor et Lavr. В ее рамках будет выходить одежда и аксессуары для парней и девушек Flor et Lavr Atelier и линейка украшений Flor et Lavr Deco. Дебютная презентация бренда состоится в рамках следующей Недели Высокой моды в Париже.