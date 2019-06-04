Новая pre-fall коллекция Balenciaga: вареные джинсы, брендированные шубы и вьетнамки на каблуках

Balenciaga опубликовали лукбук новой pre-fall коллекции, снятый фотографом-концептуалистом Жан-Пьером Атталем. Это его дебют в жанре фэшн-фотографии: до этого он снимал жителей мегаполисов и «помещал» их в пустынные локации при помощью фотошопа, как в знаменитой серии под названием «Этнографические пейзажи». По такому же принципу он сделал рекламную кампанию этой коллекции, представленную брендом еще в начале мая.

Атмосферу жизни большого города передают девушки и парни, которые слушают музыку, разговаривают по телефону, оглядываются на воображаемые небоскребы и делают селфи на ходу. На них — вещи, которые мы уже видели в рекламной кампании от Жан-Пьера Атталя: яркие пальто на манер кимоно, асимметричные платья в крупный горошек, оверсайзовые куртки с воротником-маской и вареный деним, который нужно носить в тотал-луке.

Демна Гвасалия по традиции предлагает нам странные (но классные!) сочетания: стайлинг одежде делают вьетнамки, поставленные на каблуки, узкие очки, которые, кажется, не потеряют своей актуальности, и классические сумки Sharp Satchel, которые в лукбуке носят и парни, и девушки. Часть вещей из pre-fall коллекции Balenciaga уже представлена в ДЛТ — так будем же задавать тренды, на следовать им!