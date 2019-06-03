Новая resort-коллекция Givenchy: нагрудные сумки, мотоциклетные шлемы и платья в мелкий цветок

Клэр Уэйт Келлер представила новую круизную коллекцию для Givenchy, смешав в ней женские и мужские образы на лето. Классическую цветовую гамму одежды — архитектурных пиджаков, жилетов с винтажными пуговицами, двубортных пальто из шерсти и укороченных кожаных брюк — дизайнер разбавила яркими элементами — желтыми ботфортами, синими шароварами, зелеными леггинсами и шубой розового оттенка (на случай, если летом будет не так жарко, как мы надеемся!)

Также за атмосферу коллекции, снятую на улицах Парижа с нанесенным на асфальт логотипом Givenchy, отвечал стайлинг в виде ультрамодных нагрудных сумок и брендированных мотоциклетных шлемов. Последние, как показывают в лукбуке мужчины, можно носить и на голове (в целях безопасности), и в руках как сумку (ради красивого стритстайл-отчета). Pitti Uomo, на котором Клэр Уэйт Келлер устроит первый мужской показ, не за горами!