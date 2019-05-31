Maje объявили распродажу летней коллекции — кружевные комбинезоны и цветочные платья можно купить с 50%-скидкой!
Бренд Maje, основанный парижанкой марокканского происхождения Джудит Мильгром, объявил закрытую распродажу в своем онлайн-бутике. Чтобы получить доступ к кружевным комбинезонам, цветочным платьям, костюмам из принтованного денима и сумкам с длинной бахромой с 50-процентной скидкой, необходимо зарегистрироваться и авторизоваться на сайте maje.ru. Сейл проходит с сегодняшнего дня и до 6 июня.
Напомним, летняя капсульная коллекция Maje получила название «Цветы в городе» и включила в себя десятки вещей с цветочным принтом. Ромашки, розы и гортензии распустились на плиссированных сарафанах, быстросохнущих купальниках и панамах с опущенными полями, стилизованных однотонными сумками — по несколько в одни руки!
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