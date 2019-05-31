Новый кампейн Saint-Tokyo: платья с анималистичными принтами и сгоревший Нотр-Дам-де-Пари

После своего первого показа в Петербурге, в съемочном павильоне киностудии «Ленфильм», дизайнер Юрий Питенин отвез весенне-летнюю коллекцию в прогулку по Парижу. Непромокаемые комбинезоны, велосипедки с контрастной отделкой, пальто с вышивкой бисером и платья с анималистичным принтом команда бренда Saint-Tokyo сняла на фоне Пале-Рояль и сгоревшего Нотр-Дама.

Напомним, в мудборде петербургского бренда, который традиционно смешивает восточные и западные мотивы, в этот раз были образы топ-моделей с глянцевых обложек 1990-х годов, военные мужские плащи из 1920-х и костюмы главных героинь фильма «Зимняя вишня» производства кинокомпании «Ленфильм». Перфорированные джемперы, оверсайзовые рубашки, полупрозрачные платья, жакеты с кейпом и брюки с логотипом Saint-Tokyo на показе стилизовали шляпы от Cocoshnik и серьги от Caviar Jewellery, создательница которых — Ольга Аверьянова — разрабатывала украшения к фильму «Матильда» и спектаклю «Аудиенция».