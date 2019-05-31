Новый кампейн Natali Leskova: прогулка по рекам и каналам и одежда с видами Петербурга

Номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Наталья Лескова , разорившая индустрию кружек, футболок и сноуболов с видами городских достопримечательностей, показала рекламную кампанию своей весенне-летней коллекции . В качестве локации для ее съемки дизайнер выбрала Михайловский замок, Цирк на Фонтанке и Исаакиевский собор, сменяющие друг друга на протяжении водной прогулки и частично повторяющиеся в принтах топов, сарафанов и юбок.

Главный мотив коллекции, представленной Natali Leskova в конце апреля и впервые смешавшей фотографии дизайнера и ее живопись, — это архитектура особняка Демидова, одного из самых красивых зданий императорского Петербурга. На платья макси длины, легкие плащи на лето и миниатюрные сумочки, расшитые бисером, нанесены барельефы, скульптуры Атлантов и даже камеры видеонаблюдения, которые сегодня можно увидеть на фасадах особняка. А теперь еще и на Воскова, 16 — в студии Лесковой, которая на днях отметила свое трехлетие.