Новая pre-fall коллекция Saint Laurent: мужские сорочки с рюшами и блестящие (во всех смыслах!) платья на выпускной

Вместе с анонсированием амбассадоров осенне-зимней коллекции Saint Laurent (от звезды «Джона Уика» Киану Ривза до актера «Очень странных дел» Финна Вулфарда) креативный директор бренда Антони Ваккарелло показал новую линейку pre-fall. В ней — в отличие от «подиумных» купальников вкупе с неоновой шубой или ободком в виде ремня на голове — реальная одежда, которую можно надеть на работу, встречу с друзьями или выпускной. А также та, которая отлично подходит к любому поводу и событию.