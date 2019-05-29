Новая pre-fall коллекция Saint Laurent: мужские сорочки с рюшами и блестящие (во всех смыслах!) платья на выпускной
Вместе с анонсированием амбассадоров осенне-зимней коллекции Saint Laurent (от звезды «Джона Уика» Киану Ривза до актера «Очень странных дел» Финна Вулфарда) креативный директор бренда Антони Ваккарелло показал новую линейку pre-fall. В ней — в отличие от «подиумных» купальников вкупе с неоновой шубой или ободком в виде ремня на голове — реальная одежда, которую можно надеть на работу, встречу с друзьями или выпускной. А также та, которая отлично подходит к любому поводу и событию.
Это приталенные шерстяные пальто, стилизованные леопардовыми шарфами, асимметричные платья-бюстье, надетые вместе с обувью на плоской подошве, кутюрные наряды из денима, дополненные гигантскими бантами, и мужские сорочки с рюшами, заправленные в зауженные брюки. Похожие вещи мы уже видели на прошедших Met Gala и Международном Каннском кинофестивале — на певице Майли Сайрус, актере Лиаме Хемсворте, актрисе Шарлотте Генсбур, режиссере Гаспаре Ноэ и модели Ане Рубик, фотографии которых бренд гордо выкладывает в инстаграм, формируя Saint Laurent Gang нового поколения.
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