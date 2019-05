Новая resort-коллекция Gucci: римская мифология, Микки Маус и закон о легализации абортов

Эту часть коллекции, которую гости разглядывали в темноте при помощи фонарей, Алессандро Микеле посвятил организации Chime For Change, которая с 2013 года борется с гендерным неравенством, помогает девушкам в кризисных ситуациях и отстаивает свободу выбора людей. Ранее Gucci и Chime For Change выпустили совместный короткометражный фильм «The Future is Fluid», в котором 13 человек в возрасте от 15 до 25 лет рассказали о своем понимании гендера. Премьера короткометражки, снятой режиссером Джейд Джекман, состоялась на фестивале Sundance в январе этого года.