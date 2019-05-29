Новая resort-коллекция Gucci: римская мифология, Микки Маус и закон о легализации абортов

В коллекциях Gucci кэмп не заканчивается никогда: бренд, ответственный за дресс-код прошедшего в мае Бала Института костюма, устроил показ в исторических залах Капитолийских музеев в Риме, вновь перемешав разные эпохи, стили и референсы. Римские тоги стилизовали колготки с изображением Микки Мауса, а клетчатые костюмы как у молодой Синди Лопер — кейсы для музыкальных инструментов.

Креативный директор Gucci Алессандро Микеле в очередной раз выступил за свободу, равенство и самовыражение, прежде всего откликнувшись на недавно принятый в Алабаме закон о запрете абортов. На новые куртки из круизной линейки он нанес дату легализации добровольного прерывания беременности в Италии, на клетчатые пиджаки — бодипозитивный лозунг «Мое тело — мое дело», а на плиссированные платья свободного кроя — цветочную вышивку в виде матки.

Эту часть коллекции, которую гости разглядывали в темноте при помощи фонарей, Алессандро Микеле посвятил организации Chime For Change, которая с 2013 года борется с гендерным неравенством, помогает девушкам в кризисных ситуациях и отстаивает свободу выбора людей. Ранее Gucci и Chime For Change выпустили совместный короткометражный фильм «The Future is Fluid», в котором 13 человек в возрасте от 15 до 25 лет рассказали о своем понимании гендера. Премьера короткометражки, снятой режиссером Джейд Джекман, состоялась на фестивале Sundance в январе этого года.