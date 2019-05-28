45 ультрамодных украшений — на каждый день или мероприятие
Главный тренд наступающего лета — кастомизация: выбираем самое простое однотонное платье и стилизуем его крупными брошами, винтажными сережками и этническими браслетами. «Собака.ru» нашла в городских магазинах самые красивые варианты — от 799 до 41 200 рублей.
Показы мировых брендов — Christian Dior, Louis Vuitton и Gucci — убеждают нас купить на лето жемчужные украшения. Следуя золотому правилу Коко Шанель, объяснявшей, что жемчуг — самый простой способ превратить повседневное платье в вечернее, дизайнеры из года в год делают из него ожерелья, браслеты и кольца (а с недавних пор еще и заколки). В этом сезоне они наконец перестали напоминать сокровища из бабушкиной шкатулки, став более современными, прозаичными и ироничными: жемчуг имитирует кожуру ананаса, крылья бабочки и капли росы.
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Кольцо Fjord, 6000 рублей (Daphne Jewellery)
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Серьги Saint Laurent, 41 050 рублей (ДЛТ)
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Колье Caviar Jewellery, 15 000 рублей (caviarjewellery.ru)
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Серьги H&M, 799 рублей (H&M)
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Колье UNOde50, 14 990 рублей (UNOde50)
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Брошь Lesyanebo, 11 300 рублей (dressone.ru)
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Серьги Levashova-Elagina Jewelry, 14 700 рублей (22.13 Gift)
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Браслет Sumei, 7200 рублей (Sumei)
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Кулон MAX & CO., 14 500 рублей (MAX & CO., ТРЦ «Галерея»)
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Кольцо Louis Vuitton, 27 700 рублей (Louis Vuitton)
У петербургской марки Nacre Jewelry, основанной выпускницей Академии Штиглица Кристиной Голодниковой, из жемчуга сделаны вообще все коллекции. Иногда — на зигзагообразных сережках, минималистичных кулонах и браслетах-цепочках — к нему добавляются полудрагоценные камни, но жемчуг все же остается главной визитной карточкой бренда, которая отличает его от других. А в Петербурге их в последнее время появилось немало — от Fiancé Jewelry, который возвращает в моду браслеты на ногу, до CHI by Sasha, который предлагает «витиеватые» кольца, напоминающие рюши кутюрных платьев Viktor & Rolf.
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Кулон Loewe, 26 800 рублей (nevsky152)
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Браслет на ногу Fiancé Jewelry, 11 400 рублей (fiancejewelry.com)
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Серьги Dior, 27 000 рублей (Dior)
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Кольцо на два пальца CHI by Sasha, 10 000 рублей (8store)
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Серьги H&M, 799 рублей (H&M)
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Кольцо Nacre Jewelry, 4000 рублей (lmbd.ru)
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Серьги Julia Davidian, 14 900 рублей (Subbota Showroom)
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Серьги Anna Aryutkina, 6800 рублей (annaaryutkina.com)
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Колье TOUS, 26 400 рублей (TOUS)
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Серьги Chloé, 37 100 рублей (ДЛТ)
Вместе с ними в Петербурге продолжают открываться небольшие (но классные!) студии российских ювелиров. На Литейном появился магазин екатеринбургской марки Avgvst, известной коллаборациями с Аленой Долецкой и художником Протеем Теменом, а на Гражданской работает сокровищница бренда Sumei, в которой спрятаны цепочки с кисточками, бланковые кольца на фаланги и почти прозрачные серьги-нити. Больше красивых украшений можно найти разве что в магазине Daphne Jewelry в пространстве Modul — год назад его создатели озолотили город пчелами-пусетами от Legenda, подвесками с агатами от COS MOS Jewelry и браслетами с натуральными камнями от Something Special.
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Кольцо Avgvst, 6500 рублей (Avgvst)
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Кольцо Moonswoon, 8000 рублей (8-store)
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Серьги Moonka Studio, 14 500 рублей (22.13 Gift)
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Моносерьга Fiancé Jewelry, 2600 рублей (fiancejewelry.com)
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Кольцо Givenchy, 24 550 рублей (ДЛТ)
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Серьги Noir et Blanc Jewelry, 4000 рублей (Daphne Jewellery)
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Браслет Gucci, 41 200 рублей (Babochka)
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Браслет Curie, 2600 рублей (Subbota Showroom)
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Брошь Lesyanebo, 9800 рублей (dressone.ru)
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Серьги Dior, 29 000 рублей (Dior)
Более демократичные модели продаются в масс-маркете: например, в H&M в ТРЦ «Галерея», который на днях открылся после продолжительной реставрации, есть крупные стейтмент-серьги по ценам до 1000 рублей. Покупаем к ним (да-да, иногда платья подбирают к украшениям, а не наоборот!) свободный белый сарафан и легкие однотонные эспадрильи и косплеим героиню фильма Джо Райта без каких-либо кастингов!
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Серьги Balenciaga, 35 150 рублей (ДЛТ)
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Брошь Alekseev Jewelry, 3000 рублей (Nova Shop)
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Серьги Dior, 25 000 рублей (Dior)
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Серьги Nacre Jewelry, 4000 рублей (lmbd.ru)
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Серьги Saint Laurent, 41 050 рублей (ДЛТ)
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Кольцо Anna Aryutkina, 7000 рублей (annaaryutkina.com)
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Серьги Louis Vuitton, 25 100 рублей (Louis Vuitton)
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Браслет Curie, 2600 рублей (Subbota Showroom)
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Браслет UNOde50, 10 490 рублей (UNOde50)
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Серьги Sumei, 6000 рублей (Sumei)
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