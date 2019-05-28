45 ультрамодных украшений — на каждый день или мероприятие

Главный тренд наступающего лета — кастомизация: выбираем самое простое однотонное платье и стилизуем его крупными брошами, винтажными сережками и этническими браслетами. «Собака.ru» нашла в городских магазинах самые красивые варианты — от 799 до 41 200 рублей.

Серьги Off-White, 26 350 рублей (ДЛТ)

Кольцо Gucci, 29 400 рублей (nevsky152)

Моносерьга Avgvst, 7000 рублей (Avgvst)

Венок Efrat Cassouto, 16 000 рублей (22.13 Gift)

Моносерьга TOUS, 8800 рублей (TOUS)

Показы мировых брендов — Christian Dior, Louis Vuitton и Gucci — убеждают нас купить на лето жемчужные украшения. Следуя золотому правилу Коко Шанель, объяснявшей, что жемчуг — самый простой способ превратить повседневное платье в вечернее, дизайнеры из года в год делают из него ожерелья, браслеты и кольца (а с недавних пор еще и заколки). В этом сезоне они наконец перестали напоминать сокровища из бабушкиной шкатулки, став более современными, прозаичными и ироничными: жемчуг имитирует кожуру ананаса, крылья бабочки и капли росы.

Кольцо Fjord, 6000 рублей (Daphne Jewellery)

Серьги Saint Laurent, 41 050 рублей (ДЛТ)

Колье Caviar Jewellery, 15 000 рублей (caviarjewellery.ru)

Серьги H&M, 799 рублей (H&M)

Колье UNOde50, 14 990 рублей (UNOde50)

Брошь Lesyanebo, 11 300 рублей (dressone.ru)

Серьги Levashova-Elagina Jewelry, 14 700 рублей (22.13 Gift)

Браслет Sumei, 7200 рублей (Sumei)

Кулон MAX & CO., 14 500 рублей (MAX & CO., ТРЦ «Галерея»)

Кольцо Louis Vuitton, 27 700 рублей (Louis Vuitton)

У петербургской марки Nacre Jewelry, основанной выпускницей Академии Штиглица Кристиной Голодниковой, из жемчуга сделаны вообще все коллекции. Иногда — на зигзагообразных сережках, минималистичных кулонах и браслетах-цепочках — к нему добавляются полудрагоценные камни, но жемчуг все же остается главной визитной карточкой бренда, которая отличает его от других. А в Петербурге их в последнее время появилось немало — от Fiancé Jewelry, который возвращает в моду браслеты на ногу, до CHI by Sasha, который предлагает «витиеватые» кольца, напоминающие рюши кутюрных платьев Viktor & Rolf.

Кулон Loewe, 26 800 рублей (nevsky152)

Браслет на ногу Fiancé Jewelry, 11 400 рублей (fiancejewelry.com)

Серьги Dior, 27 000 рублей (Dior)

Кольцо на два пальца CHI by Sasha, 10 000 рублей (8store)

Серьги H&M, 799 рублей (H&M)

Кольцо Nacre Jewelry, 4000 рублей (lmbd.ru)

Серьги Julia Davidian, 14 900 рублей (Subbota Showroom)

Серьги Anna Aryutkina, 6800 рублей (annaaryutkina.com)

Колье TOUS, 26 400 рублей (TOUS)

Серьги Chloé, 37 100 рублей (ДЛТ)

Вместе с ними в Петербурге продолжают открываться небольшие (но классные!) студии российских ювелиров. На Литейном появился магазин екатеринбургской марки Avgvst, известной коллаборациями с Аленой Долецкой и художником Протеем Теменом, а на Гражданской работает сокровищница бренда Sumei, в которой спрятаны цепочки с кисточками, бланковые кольца на фаланги и почти прозрачные серьги-нити. Больше красивых украшений можно найти разве что в магазине Daphne Jewelry в пространстве Modul — год назад его создатели озолотили город пчелами-пусетами от Legenda, подвесками с агатами от COS MOS Jewelry и браслетами с натуральными камнями от Something Special.

Кольцо Avgvst, 6500 рублей (Avgvst)

Кольцо Moonswoon, 8000 рублей (8-store)

Серьги Moonka Studio, 14 500 рублей (22.13 Gift)

Моносерьга Fiancé Jewelry, 2600 рублей (fiancejewelry.com)

Кольцо Givenchy, 24 550 рублей (ДЛТ)

Серьги Noir et Blanc Jewelry, 4000 рублей (Daphne Jewellery)

Браслет Gucci, 41 200 рублей (Babochka)

Браслет Curie, 2600 рублей (Subbota Showroom)

Брошь Lesyanebo, 9800 рублей (dressone.ru)

Серьги Dior, 29 000 рублей (Dior)

Более демократичные модели продаются в масс-маркете: например, в H&M в ТРЦ «Галерея», который на днях открылся после продолжительной реставрации, есть крупные стейтмент-серьги по ценам до 1000 рублей. Покупаем к ним (да-да, иногда платья подбирают к украшениям, а не наоборот!) свободный белый сарафан и легкие однотонные эспадрильи и косплеим героиню фильма Джо Райта без каких-либо кастингов!