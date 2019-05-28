18+

45 ультрамодных украшений — на каждый день или мероприятие

Главный тренд наступающего лета — кастомизация: выбираем самое простое однотонное платье и стилизуем его крупными брошами, винтажными сережками и этническими браслетами. «Собака.ru» нашла в городских магазинах самые красивые варианты — от 799 до 41 200 рублей.

  • Серьги Off-White, 26 350 рублей (ДЛТ)

  • Кольцо Gucci, 29 400 рублей (nevsky152)

  • Моносерьга Avgvst, 7000 рублей (Avgvst)

  • Венок Efrat Cassouto, 16 000 рублей (22.13 Gift)

  • Моносерьга TOUS, 8800 рублей (TOUS)

Показы мировых брендов — Christian Dior, Louis Vuitton и Gucci — убеждают нас купить на лето жемчужные украшения. Следуя золотому правилу Коко Шанель, объяснявшей, что жемчуг — самый простой способ превратить повседневное платье в вечернее, дизайнеры из года в год делают из него ожерелья, браслеты и кольца (а с недавних пор еще и заколки). В этом сезоне они наконец перестали напоминать сокровища из бабушкиной шкатулки, став более современными, прозаичными и ироничными: жемчуг имитирует кожуру ананаса, крылья бабочки и капли росы. 

  • Кольцо Fjord, 6000 рублей (Daphne Jewellery)

  • Серьги Saint Laurent, 41 050 рублей (ДЛТ)

  • Колье Caviar Jewellery, 15 000 рублей (caviarjewellery.ru)

  • Серьги H&M, 799 рублей (H&M)

  • Колье UNOde50, 14 990 рублей (UNOde50)

  • Брошь Lesyanebo, 11 300 рублей (dressone.ru)

  • Серьги Levashova-Elagina Jewelry, 14 700 рублей (22.13 Gift)

  • Браслет Sumei, 7200 рублей (Sumei)

  • Кулон MAX & CO., 14 500 рублей (MAX & CO., ТРЦ «Галерея»)

  • Кольцо Louis Vuitton, 27 700 рублей (Louis Vuitton)

У петербургской марки Nacre Jewelry, основанной выпускницей Академии Штиглица Кристиной Голодниковой, из жемчуга сделаны вообще все коллекции. Иногда — на зигзагообразных сережках, минималистичных кулонах и браслетах-цепочках — к нему добавляются полудрагоценные камни, но жемчуг все же остается главной визитной карточкой бренда, которая отличает его от других. А в Петербурге их в последнее время появилось немало — от Fiancé Jewelry, который возвращает в моду браслеты на ногу, до CHI by Sasha, который предлагает «витиеватые» кольца, напоминающие рюши кутюрных платьев Viktor & Rolf.

  • Кулон Loewe, 26 800 рублей (nevsky152)

  • Браслет на ногу Fiancé Jewelry, 11 400 рублей (fiancejewelry.com)

  • Серьги Dior, 27 000 рублей (Dior)

  • Кольцо на два пальца CHI by Sasha, 10 000 рублей (8store)

  • Серьги H&M, 799 рублей (H&M)

  • Кольцо Nacre Jewelry, 4000 рублей (lmbd.ru)

  • Серьги Julia Davidian, 14 900 рублей (Subbota Showroom)

  • Серьги Anna Aryutkina, 6800 рублей (annaaryutkina.com)

  • Колье TOUS, 26 400 рублей (TOUS)

  • Серьги Chloé, 37 100 рублей (ДЛТ)

Вместе с ними в Петербурге продолжают открываться небольшие (но классные!) студии российских ювелиров. На Литейном появился магазин екатеринбургской марки Avgvst, известной коллаборациями с Аленой Долецкой и художником Протеем Теменом, а на Гражданской работает сокровищница бренда Sumei, в которой спрятаны цепочки с кисточками, бланковые кольца на фаланги и почти прозрачные серьги-нити. Больше красивых украшений можно найти разве что в магазине Daphne Jewelry в пространстве Modul — год назад его создатели озолотили город пчелами-пусетами от Legenda, подвесками с агатами от COS MOS Jewelry и браслетами с натуральными камнями от Something Special. 

  • Кольцо Avgvst, 6500 рублей (Avgvst)

  • Кольцо Moonswoon, 8000 рублей (8-store)

  • Серьги Moonka Studio, 14 500 рублей (22.13 Gift)

  • Моносерьга Fiancé Jewelry, 2600 рублей (fiancejewelry.com)

  • Кольцо Givenchy, 24 550 рублей (ДЛТ)

  • Серьги Noir et Blanc Jewelry, 4000 рублей (Daphne Jewellery)

  • Браслет Gucci, 41 200 рублей (Babochka)

  • Браслет Curie, 2600 рублей (Subbota Showroom)

  • Брошь Lesyanebo, 9800 рублей (dressone.ru)

  • Серьги Dior, 29 000 рублей (Dior)

Более демократичные модели продаются в масс-маркете: например, в H&M в ТРЦ «Галерея», который на днях открылся после продолжительной реставрации, есть крупные стейтмент-серьги по ценам до 1000 рублей. Покупаем к ним (да-да, иногда платья подбирают к украшениям, а не наоборот!) свободный белый сарафан и легкие однотонные эспадрильи и косплеим героиню фильма Джо Райта без каких-либо кастингов! 

  • Серьги Balenciaga, 35 150 рублей (ДЛТ)

  • Брошь Alekseev Jewelry, 3000 рублей (Nova Shop)

  • Серьги Dior, 25 000 рублей (Dior)

  • Серьги Nacre Jewelry, 4000 рублей (lmbd.ru)

  • Серьги Saint Laurent, 41 050 рублей (ДЛТ)

  • Кольцо Anna Aryutkina, 7000 рублей (annaaryutkina.com)

  • Серьги Louis Vuitton, 25 100 рублей (Louis Vuitton)

  • Браслет Curie, 2600 рублей (Subbota Showroom)

  • Браслет UNOde50, 10 490 рублей (UNOde50)

  • Серьги Sumei, 6000 рублей (Sumei)

Комментарии (0)
Автор: Алина Малютина
Опубликовано:
Рубрика: Топ
Смотреть все Скрыть все

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также