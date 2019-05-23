Стало известно, с кем H&M запустит новую коллаборацию

Предварительный дроп можно будет купить уже 25 мая. В него вошли девять образов: шесть платьев из фатина в отенках розового, а также три мужских комплекта.

Увидеть образы вживую можно будет на красной дорожке ужина amfAR в рамках Каннского кинофестиваля. В них появятся Кьяра Ферраньи, Кендалл Дженнер, Росс Линч, Бьянка Брандолини и H.E.R.

Giambattista Valli и H&M назвали «Проект любовь», а дизайнер признался: «Я счастлив, когда могу сделать счастливым кого-то. Это прекрасно, что я могу сделать это для большего числа девушек и парней. Было очень весело делать мужскую коллекцию. Это впервые для меня. Вы знаете, девушки берут вещи из мужских гардеробов. В мужской коллекции парни получат принты, некоторые формы, материалы и даже украшения из гардероба девушек».

Основная часть коллекции появится в магазинах 7 ноября.