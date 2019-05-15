35 небанальных платьев на выпускной
Неважно, какую ролевую модель вы выбрали для грядущего выпускного бала — принцессу Disney, героиню лукбука Balenciaga или Леди Гагу на красной дорожке Met Gala, в городских магазинах есть масса нарядов для любых (даже самых безумных!) идей. «Собака.ru» показывает лучшие — по ценам от 1999 до 287 300 рублей.
Вангуем: кэмп, ставший темой нашумевшего Бала Института костюма и последующей выставки в Метрополитен-музее в Нью-Йорке, продиктует дресс-код всех столичных выпускных. Предчувствуя это, опытные марки выпустили гротескные, помпезные и гипер-эффектные платья с элементами, напоминающими сусальное золото (Gucci), рукавами, похожими на пирожное безе (404 NOT FOUND), разрезами, доходящими до самой груди (M_U_R), и признаниями в любви, выложенными из пайеток (Dolce & Gabbana).
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Yulia Prokhorova, 39 900 рублей (Yulia Prokhorova)
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404 NOT FOUND, 81 700 рублей (404 NOT FOUND)
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12storeez, 8980 рублей (12storeez)
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MY812, 18 000 рублей (MY812)
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Walk of Shame, 39 600 рублей (Babochka)
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H&M, 1999 рублей (H&M)
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M_U_R, 18 000 рублей (M_U_R)
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Marc Cain, 40 170 рублей (Marc Cain)
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I AM Studio, 33 600 рублей (I AM Studio)
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MSGM, 46 450 рублей (ДЛТ)
Но если вы хотите блеснуть в дорогом платье не только на торжественном вечере по случаю окончания школы или института, то стоит обратить внимание на более простые варианты. Например, от Dries Van Noten c кутюрными эполетами, Balenciaga с бархатными драпировками или Self-Portrait из ярко-красного кружева. Вкупе со шляпой из страусиных перьев, босоножками на гигантской платформе и бриллиантовой сумкой-телефоном из коллекции Judith Leiber (как у Аллы Константиновны Вербер) они произведут эффект не хуже, чем выход Билли Портера на Met Gala в образе египетской богини Исиды, а в сопровождении миниатюрного клатча, туфель мэри-джейн и скромных сережек-пусетов, подойдут и для коктейльной вечеринки, и для свадьбы старшей сестры.
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Terekhov, 287 300 рублей (Babochka)
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Otocyon, 9360 рублей (8-store)
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Belka, 8490 рублей (Belka)
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Proenza Schouler, 93 717 рублей (DayNight)
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Alexandre Vauthier, 181 500 рублей (ДЛТ)
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Natali Leskova, 12 600 рублей (Natali Leskova)
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I AM Studio, 14 900 рублей (I AM Studio)
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Rosa Clara, цена по запросу (BOSCOFAMILY)
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Dolce & Gabbana, 251 000 рублей (ДЛТ)
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12storeez, 10 980 рублей (12storeez)
Если выпускное платье для вас — не просто одежда, но еще и способ наделить вечер дополнительными смыслами, нужно искать его в шоу-румах российских дизайнеров. Наталья Лескова выпускает коллекции с пейзажами Петербурга (Зимним дворцом, Казанским собором и Спасом на Крови), MY812 создают вещи будто бы по мотивам фильмов французской новой волны (Клода Лелуша и Жан-Люка Годара), а Юлия Прохорова, недавно открывшая магазин на Невском проспекте, переосмысливает лучшие образы с красных дорожек. И как тут выбрать?
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Belka, 8850 рублей (Belka)
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MY812, 18 000 рублей (MY812)
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Self-Portrait, 23 300 рублей (Babochka)
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Marc Cain, 35 690 рублей (Marc Cain)
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404 NOT FOUND, 58 400 рублей (404 NOT FOUND)
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Balenciaga, 185 500 рублей (ДЛТ)
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H&M, 5999 рублей (H&M)
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Magda Butrym, 88 879 рублей (DayNight)
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Yulia Prokhorova, 39 990 рублей (Yulia Prokhorova)
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Rosa Clara, цена по запросу (BOSCOFAMILY)
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