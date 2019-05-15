35 небанальных платьев на выпускной

Неважно, какую ролевую модель вы выбрали для грядущего выпускного бала — принцессу Disney, героиню лукбука Balenciaga или Леди Гагу на красной дорожке Met Gala, в городских магазинах есть масса нарядов для любых (даже самых безумных!) идей. «Собака.ru» показывает лучшие — по ценам от 1999 до 287 300 рублей.

Dries Van Noten, 104 500 рублей (ДЛТ)

Yulia Prokhorova, 24 990 рублей (Yulia Prokhorova)

Gucci, 215 000 рублей (ДЛТ)

Akhmadullina Dreams, 4999 рублей (Akhmadullina Dreams)

No.21., 79 200 рублей (Babochka)

Вангуем: кэмп, ставший темой нашумевшего Бала Института костюма и последующей выставки в Метрополитен-музее в Нью-Йорке, продиктует дресс-код всех столичных выпускных. Предчувствуя это, опытные марки выпустили гротескные, помпезные и гипер-эффектные платья с элементами, напоминающими сусальное золото (Gucci), рукавами, похожими на пирожное безе (404 NOT FOUND), разрезами, доходящими до самой груди (M_U_R), и признаниями в любви, выложенными из пайеток (Dolce & Gabbana).

Yulia Prokhorova, 39 900 рублей (Yulia Prokhorova)

404 NOT FOUND, 81 700 рублей (404 NOT FOUND)

12storeez, 8980 рублей (12storeez)

MY812, 18 000 рублей (MY812)

Walk of Shame, 39 600 рублей (Babochka)

H&M, 1999 рублей (H&M)

M_U_R, 18 000 рублей (M_U_R)

Marc Cain, 40 170 рублей (Marc Cain)

I AM Studio, 33 600 рублей (I AM Studio)

MSGM, 46 450 рублей (ДЛТ)

Но если вы хотите блеснуть в дорогом платье не только на торжественном вечере по случаю окончания школы или института, то стоит обратить внимание на более простые варианты. Например, от Dries Van Noten c кутюрными эполетами, Balenciaga с бархатными драпировками или Self-Portrait из ярко-красного кружева. Вкупе со шляпой из страусиных перьев, босоножками на гигантской платформе и бриллиантовой сумкой-телефоном из коллекции Judith Leiber (как у Аллы Константиновны Вербер) они произведут эффект не хуже, чем выход Билли Портера на Met Gala в образе египетской богини Исиды, а в сопровождении миниатюрного клатча, туфель мэри-джейн и скромных сережек-пусетов, подойдут и для коктейльной вечеринки, и для свадьбы старшей сестры.

Terekhov, 287 300 рублей (Babochka)

Otocyon, 9360 рублей (8-store)

Belka, 8490 рублей (Belka)

Proenza Schouler, 93 717 рублей (DayNight)

Alexandre Vauthier, 181 500 рублей (ДЛТ)

Natali Leskova, 12 600 рублей (Natali Leskova)

I AM Studio, 14 900 рублей (I AM Studio)

Rosa Clara, цена по запросу (BOSCOFAMILY)

Dolce & Gabbana, 251 000 рублей (ДЛТ)

12storeez, 10 980 рублей (12storeez)

Если выпускное платье для вас — не просто одежда, но еще и способ наделить вечер дополнительными смыслами, нужно искать его в шоу-румах российских дизайнеров. Наталья Лескова выпускает коллекции с пейзажами Петербурга (Зимним дворцом, Казанским собором и Спасом на Крови), MY812 создают вещи будто бы по мотивам фильмов французской новой волны (Клода Лелуша и Жан-Люка Годара), а Юлия Прохорова, недавно открывшая магазин на Невском проспекте, переосмысливает лучшие образы с красных дорожек. И как тут выбрать?