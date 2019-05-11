В Петербург приехала новая коллекция Saint Laurent — с леопардовым купальником, золотыми туфлями и рюкзаком-банданой

В Петербург приехала одна из самых провокационных коллекций сезона, представленная креативным директором Saint Laurent Антони Ваккарелло у подножия Эйфелевой башни в сентябре. В нее вошли гусарские пиджаки, надетые на прозрачные платья, ультракороткие шорты, сделанные из люрекса, барочные блузы, стилизованные поясами на голове, и вместительные рюкзаки, мимикрировавшие под банданы. Но самая функциональная вещь в ассортименте бренда – это купальник, который теперь можно носить не только на пляже: посмотрите на Эмбер Валлетту, вышедшую в нем (и в неоновой шубе Saint Laurent) на ковровую дорожку Met Gala, посвященного теме «кэмп».