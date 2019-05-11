В Петербург приехала новая коллекция Saint Laurent — с леопардовым купальником, золотыми туфлями и рюкзаком-банданой
В Петербург приехала одна из самых провокационных коллекций сезона, представленная креативным директором Saint Laurent Антони Ваккарелло у подножия Эйфелевой башни в сентябре. В нее вошли гусарские пиджаки, надетые на прозрачные платья, ультракороткие шорты, сделанные из люрекса, барочные блузы, стилизованные поясами на голове, и вместительные рюкзаки, мимикрировавшие под банданы. Но самая функциональная вещь в ассортименте бренда – это купальник, который теперь можно носить не только на пляже: посмотрите на Эмбер Валлетту, вышедшую в нем (и в неоновой шубе Saint Laurent) на ковровую дорожку Met Gala, посвященного теме «кэмп».
Новая коллекция Saint Laurent эксклюзивно представлена в ДЛТ: классическая хлопковая бандана стоит 12 100 рублей, рюкзак с узором пейсли – 149 500 рублей, а приталенное платье-бюстье, которое идеально впишется в дресс-код летних вечеринок, – 399 500 рублей.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.