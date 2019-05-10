Новая рекламная кампания Balenciaga: жители мегаполисов в марокканской пустыне

Balenciaga показали рекламную кампанию осенне-зимней коллекции, созданную фотографом Жан-Пьером Атталем. Это дебют автора в жанре фэшн-фотографии: до этого он снимал жителей мегаполисов и «помещал» их в пустынные локации, что вылилось в знаменитую серию под названием «Этнографические пейзажи». Новый кампейн Balenciaga по сути является ее продолжением – только вот герои одеты не в брюки-карго и клетчатые рубашки, а в розовые шарфы из меха и брендированные кейпы кислотных тонов.