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Новая коллекция Louis Vuitton: фильм «Бегущий по лезвию» и голограммы с видами Нью-Йорка

В аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке прошел показ коллекции Louis Vuitton Resort 2020. Креативный директор бренда Николя Гескьер продолжил рассуждать на тему 1980-х, взяв за основу фильм Ридли Скотта «Бегущий по лезвию». Полосатые костюмы, жакеты с покатыми плечами, взбитые локоны и яркий макияж напоминали главную героиню ленты Рейчел Роузен, роль которой гениально исполнила американская актриса Шон Янг. 

В коллекцию, которую представляли в том числе две модели из Петербурга – Алина Болотина и Маша Скокова, также вошли кожаные куртки с кружевным «подолом», стеганые юбки с вместительными карманами, жаккардовые платья с отложенными воротниками и брюки с высокой талией и контрастными наколенниками. С футуристичными вещами сочеталась верхняя одежда, будто бы взятая из эпохи Людовика XIV– еще одного любимого референса Николя Гескьера. 

Стайлинг коллекции делали кожаные перчатки, грубые ботинки, массивные украшения и каски фигурной формы, но главное – фирменные сумки Louis Vuitton, на которых теперь расположены голограммы с видами Нью-Йорка, как дань локации прошедшего показа. Хотим все!

Фото: vogue.com

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