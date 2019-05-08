45 классных купальников и плавок для отпуска
До купания на пляже у Петропавловской крепости еще далеко (хотя некоторые петербуржцы приближают начало сезона как могут), а вот собирать чемоданы в отпуск — самое время. «Собака.ru» решила облегчить вам этот процесс и составила гид по лучшим купальникам и плавкам из городских магазинов.
Купальник — самая выгодная инвестиция в лето еще и потому, что его можно носить не только на пляже. Подимуные бренды — такие, как Gucci, Zimmermann и Off-White — предлагают надевать их вместо боди и корсетов — под плиссированные юбки, брюки-кюлоты и джинсы-бойфренды. А Saint Laurent и вовсе лоббирует купальники в вечерний дресс-код, заменяя ими платья и сочетая с перьевыми накидками— учитесь у модели Эмбер Валлеты, которая появилась в тотал-луке от марки на красной дорожке Met Gala.
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Alberta Ferretti, 7999 рублей («Кенгуру»)
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Boss, 6995 рублей (ДЛТ)
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Calzedonia, 2799 рублей за бра + 1999 рублей за плавки (Calzedonia, ТРЦ «Галерея»)
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Tezenis, 1399 рублей за бра + 999 рублей за плавки (Tezenis, ТРЦ «Галерея»)
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UNIQLO, 1999 рублей (UNIQLO)
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Bodypoetry, 8280 рублей (bodypoetry.ru)
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UNIQLO, 1499 рублей (UNIQLO)
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Pache, 7300 рублей (pache.group)
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Ermanno Scervino, 13 999 рублей («Кенгуру»)
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The Sims X Moschino, цена по запросу (BOSCOFAMILY)
Бренды, которые специализируются на выпуске нижнего белья, домашней одежды и вещей для пляжа, сосредотачиваются не на универсальности, а на функциональности купальников. Модели, которые быстро сохнут, не выгорают на солнце и при этом недорого стоят, есть у UNIQLO, Incanto, Victoria’s Secret, Tezenis и Calzeodnia, которые только что показали новые коллекции на лето. В наличии у петербургских представительств они будут недолго — спешите, пока все не раскупили!
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Saint Laurent, 45 300 рублей (ДЛТ)
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Undiz, 1399 рублей за бра + 999 рублей за плавки (Undiz)
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Calzedonia, 2799 рублей за бра + 1999 рублей за плавки (Calzedonia, ТРЦ «Галерея»)
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H&M, 999 рублей (H&M)
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Incanto, 3999 рублей за бра + 1999 рублей за плавки (Incanto, ТРЦ «Галерея»)
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Marina Rinaldi, 30 000 рублей (Marina Rinaldi)
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Dolce & Gabbana, 28 350 рублей (ДЛТ)
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Etam, 6499 рублей (Etam)
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Oseroswimwear, 172$ (ozeroswimwear.com)
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Marysia, 10 700 рублей за бра + 10 700 рублей за плавки (Babochka)
Среди огромного числа купальников в этом сезоне стоит выбирать варианты, отсылающие к стилистике ретро (как у Мэрилин Монро на фотографиях Ричарда Миллера в 1940-х годах), наделенные диким окрасом (леопардовый и змеиный принты все еще в моде!) и украшенные гипнотическими орнаментами (чтобы от вашего образа рябило в глазах!). А для тех, кто хочет не подстраиваться под тренды, а задавать их, Moschino выпустили коллаборацию с The Sims, и купальники с символичным зеленым бриллиантом, который загорается над головой у всех персонажей компьютерной игры, только что поступили в продажу!
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Undiz, 1499 рублей за бра + 999 рублей за плавки (Undiz)
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Off-White, 28 350 рублей (ДЛТ)
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MSGM, 7999 рублей («Кенгуру»)
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H&M, 1599 рублей за бра + 1199 рублей за плавки (H&M)
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La Perla, 34 050 рублей (La Perla)
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Calzedonia, 1999 рублей за бра + 1499 рублей за плавки (Calzedonia, ТРЦ «Галерея»)
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Tezenis, 2099 рублей (Tezenis)
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St. Barth, 6499 рублей («Кенгуру»)
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Undiz, 1699 рублей (Undiz)
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Zimmermann, 32 416 рублей (DayNight)
Купальники, которые по качеству могут легко конкурировать с европейскими, есть и у российских брендов: Pache выпускает минималистичные модели из итальянского бифлекса, Bodypoetry предлагает слитные варианты со шнуровками, а финалист конкурса «Собака.ru» «Новые имена в моде» Ozero производит коллекции на Бали, используя эко-лайкру из переработанного пластика. Каждый купальник марки получил название в честь одного из мировых озер (от Байкала и Неро до Онтарио и Малави) — отличный тревел-гид на грядущие майские праздники!
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Versace, 26 100 рублей (ДЛТ)
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Tezenis, 1099 рублей за бра + 999 рублей за плавки (Tezenis, ТРЦ «Галерея»)
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Oseroswimwear, 136,5$ (ozeroswimwear.com)
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Balmain, 52 150 рублей (Babochka)
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Calzedonia, 5499 рублей (Calzedonia, ТРЦ «Галерея»)
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Incanto, 5999 рублей (Incanto,ТРЦ «Галерея»)
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Etam, 4199 рублей (Etam)
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Marina Rinaldi, 30 000 рублей (Marina Rinaldi)
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Victoria’s Secret, 3020 рублей за бра + 2301 рублей за плавки (Victoria’s Secret, ТРЦ «Галерея»)
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UNIQLO, 1999 рублей (UNIQLO)
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