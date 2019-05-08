45 классных купальников и плавок для отпуска

До купания на пляже у Петропавловской крепости еще далеко (хотя некоторые петербуржцы приближают начало сезона как могут), а вот собирать чемоданы в отпуск — самое время. «Собака.ru» решила облегчить вам этот процесс и составила гид по лучшим купальникам и плавкам из городских магазинов.

Victoria’s Secret, 9348 рублей (Victoria’s Secret, ТРЦ «Галерея»)

Dries Van Noten, 21 500 рублей (ДЛТ)

Gucci, 26 300 рублей (Babochka)

H&M, 999 рублей (H&M)

Incanto, 3999 рублей за бра + 2999 рублей за плавки (Incanto, ТРЦ «Галерея»)

Купальник — самая выгодная инвестиция в лето еще и потому, что его можно носить не только на пляже. Подимуные бренды — такие, как Gucci, Zimmermann и Off-White — предлагают надевать их вместо боди и корсетов — под плиссированные юбки, брюки-кюлоты и джинсы-бойфренды. А Saint Laurent и вовсе лоббирует купальники в вечерний дресс-код, заменяя ими платья и сочетая с перьевыми накидками— учитесь у модели Эмбер Валлеты, которая появилась в тотал-луке от марки на красной дорожке Met Gala.

Alberta Ferretti, 7999 рублей («Кенгуру»)

Boss, 6995 рублей (ДЛТ)

Calzedonia, 2799 рублей за бра + 1999 рублей за плавки (Calzedonia, ТРЦ «Галерея»)

Tezenis, 1399 рублей за бра + 999 рублей за плавки (Tezenis, ТРЦ «Галерея»)

UNIQLO, 1999 рублей (UNIQLO)

Bodypoetry, 8280 рублей (bodypoetry.ru)

UNIQLO, 1499 рублей (UNIQLO)

Pache, 7300 рублей (pache.group)

Ermanno Scervino, 13 999 рублей («Кенгуру»)

The Sims X Moschino, цена по запросу (BOSCOFAMILY)

Бренды, которые специализируются на выпуске нижнего белья, домашней одежды и вещей для пляжа, сосредотачиваются не на универсальности, а на функциональности купальников. Модели, которые быстро сохнут, не выгорают на солнце и при этом недорого стоят, есть у UNIQLO, Incanto, Victoria’s Secret, Tezenis и Calzeodnia, которые только что показали новые коллекции на лето. В наличии у петербургских представительств они будут недолго — спешите, пока все не раскупили!

Saint Laurent, 45 300 рублей (ДЛТ)

Undiz, 1399 рублей за бра + 999 рублей за плавки (Undiz)

Calzedonia, 2799 рублей за бра + 1999 рублей за плавки (Calzedonia, ТРЦ «Галерея»)

H&M, 999 рублей (H&M)

Incanto, 3999 рублей за бра + 1999 рублей за плавки (Incanto, ТРЦ «Галерея»)

Marina Rinaldi, 30 000 рублей (Marina Rinaldi)

Dolce & Gabbana, 28 350 рублей (ДЛТ)

Etam, 6499 рублей (Etam)

Oseroswimwear, 172$ (ozeroswimwear.com)

Marysia, 10 700 рублей за бра + 10 700 рублей за плавки (Babochka)

Среди огромного числа купальников в этом сезоне стоит выбирать варианты, отсылающие к стилистике ретро (как у Мэрилин Монро на фотографиях Ричарда Миллера в 1940-х годах), наделенные диким окрасом (леопардовый и змеиный принты все еще в моде!) и украшенные гипнотическими орнаментами (чтобы от вашего образа рябило в глазах!). А для тех, кто хочет не подстраиваться под тренды, а задавать их, Moschino выпустили коллаборацию с The Sims, и купальники с символичным зеленым бриллиантом, который загорается над головой у всех персонажей компьютерной игры, только что поступили в продажу!

Undiz, 1499 рублей за бра + 999 рублей за плавки (Undiz)

Off-White, 28 350 рублей (ДЛТ)

MSGM, 7999 рублей («Кенгуру»)

H&M, 1599 рублей за бра + 1199 рублей за плавки (H&M)

La Perla, 34 050 рублей (La Perla)

Calzedonia, 1999 рублей за бра + 1499 рублей за плавки (Calzedonia, ТРЦ «Галерея»)

Tezenis, 2099 рублей (Tezenis)

St. Barth, 6499 рублей («Кенгуру»)

Undiz, 1699 рублей (Undiz)

Zimmermann, 32 416 рублей (DayNight)

Купальники, которые по качеству могут легко конкурировать с европейскими, есть и у российских брендов: Pache выпускает минималистичные модели из итальянского бифлекса, Bodypoetry предлагает слитные варианты со шнуровками, а финалист конкурса «Собака.ru» «Новые имена в моде» Ozero производит коллекции на Бали, используя эко-лайкру из переработанного пластика. Каждый купальник марки получил название в честь одного из мировых озер (от Байкала и Неро до Онтарио и Малави) — отличный тревел-гид на грядущие майские праздники!