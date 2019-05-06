Первые кадры с самой обсуждаемой модной выставки года: «Кэмп» в Метрополитен-музее

Сегодня в Метрополитен-музее пройдет ежегодный Бал Института костюма Met Gala, который соберет на одной красной дорожке актрис, певиц, дизайнеров, моделей и инфлюэнсеров. Дресс-код «модного Оскара» — именно так называют событие по его размаху и значению в моде — задает выставка, которая откроется сразу после Met Gala. В этом году она посвящена эссе писательницы Сьюзен Зонтаг «Заметки о кэмпе», которое описывает это понятие как «любовь к неестественному: к искусственному и преувеличенному».

Какие образы на тему гротеска и абсурда, выберут гости Бала Института Костюма, мы узнаем чуть позже, а вот экспонаты с выставки «Кэмп: заметки о моде» можно увидеть уже сейчас. Это образы из коллекций Balenciaga 1961 года, Moschino 1990-го года и Gucci 2016 года (именно этот бренд стал спонсором выставки), а также с недавнего кутюрного шоу Viktor & Rolf — с вышитыми фразами «Меньше — больше», «Катись в ад» и «Прости я опоздала — не хотела приходить».

«Если люди становятся карикатурой на самих себя — это кэмп. Здания на открытках — Эйфелева башня, Биг Бен — это кэмп. Более того, сами открытки — это тоже элемент кэмпа. Самое интересное в кэмпе — его субъективность, вот почему это такая непростая тема», — рассказывает о выбранной теме куратор выставки Эндрю Болтон.