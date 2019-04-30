Российские ритейлеры предложили ввести пошлину на все покупки в иностранных интернет-магазинах

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), объединяющая крупных российских ритейлеров, предложила обложить все покупки в иностранных интернет-магазинах пошлиной в 15% вне зависимости от цены. Напомним, что с 1 января 2019 года дополнительный сбор в 30% действует только на заказы стоимостью более 500 евро в месяц, а в 2020 этот лимит планируют сократить до 200 евро в месяц.