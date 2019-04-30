Новая коллекция Dior: карты таро, пейзажи Моне и ремесла народов Африки

Вчерашним вечером в Марракеше — городе, где долгое время жил один из креативных директоров Dior Ив-Сен Лоран — прошел показ круизной коллекции французской марки. Ее дизайнер Мария Грация Кьюри посвятила традиционным ремеслам народов Африки: некоторые вещи и элементы сет-дизайна шоу были сотканы и расписаны женщинами Марокко.

Для создания коллекции Dior также объединились с антропологом и специалистом по африканскому текстилю Энн Гросфилли: вместе с компанией Uniwax в Кот-Д'Ивуаре, которая занимается восковыми принтами в специальной технике African Wax Print, она переосмыслила два фирменных мотива дома — орнамент туаль-де-жуи и карты таро. Живописные принты наносились африканским воском на объемные жакеты, «кольчугообразные» платья, пронумерованные комбинезоны и другие вещи из хлопка, который также вырастили и спряли в Африке.

Как и в предыдущих коллекциях Dior, Мария Грация Кьюри привлекла к сотрудничеству молодых дизайнеров и художников: над переосмыслением фирменного жакета «бар» в этот раз работали победительница LVMH Prize 2016 года Грейс Уэльс Боннер и резидент Нью-Йоркского музея современного искусства Микалейн Томас. Они добавили к жакету вязаные манжеты, вышитые цветы и пейзажи Моне, выполненные в технике пэчворк, которые превратили одежду в арт-объекты, а дворец XVI века Эль-Бади, где проходило шоу, — в настоящий выставочный центр.