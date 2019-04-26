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В России открылся первый фемшоп «Самка» — что в нем покупать?

Театральные продюсерки Ксения Аникеева и Полина Зарипова и кинорежиссер Юрий Кропачев открыли первый в России онлайн-фемшоп «Самка». В нем можно купить книги по теории феминизма, шоперы с сюрреалистичными иллюстрациями, стикерпаки российских художников Nina Stadnik и Rodion Kitaev, а также термопатчи с лозунгами «Тронь меня и умри», «Дерись как женщина» и «Мастурбация никогда не разобьет тебе сердце», напоминающие кутюрный показ Viktor & Rolf.

  • Сеты — от 600 до 2800 рублей

  • Термопатч —  400 рублей

  • Стикерпак — 350 рублей

  • Термопатч —  400 рублей

  • Термопатч —  400 рублей

  • Шопер —  1000 рублей 

  • Термопатч —  400 рублей

«Мы — создатели САМКИ — считаем феминизм необходимой практикой. Но понимаем, что не все из нас пока готовы открыто заявлять о своей солидарности его идеям. Часто об этом не с кем поговорить и обсудить волнующие темы, а иногда и вовсе не безопасно. Не важно, кто вы — сочувствующая идеям равноправия женщина, уверенная феминистка, активистка со стажем или профеминист — мы предлагаем сделать ваши взгляды видимыми с помощью разной визуальной символики (в том числе невербальной, что может быть особенно ценно для некоторых из нас). Почему мы это делаем? Пока идеи феминизма в России все еще оспариваются, важно научиться видеть единомышленников. Даже если вы не чувствуете себя готовыми говорить — носите ваше мнение на себе (буквально)», — пишут на сайте идеологи проекта.

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