В России открылся первый фемшоп «Самка» — что в нем покупать?

Театральные продюсерки Ксения Аникеева и Полина Зарипова и кинорежиссер Юрий Кропачев открыли первый в России онлайн-фемшоп «Самка» . В нем можно купить книги по теории феминизма, шоперы с сюрреалистичными иллюстрациями, стикерпаки российских художников Nina Stadnik и Rodion Kitaev, а также термопатчи с лозунгами «Тронь меня и умри», «Дерись как женщина» и «Мастурбация никогда не разобьет тебе сердце», напоминающие кутюрный показ Viktor & Rolf.

«Мы — создатели САМКИ — считаем феминизм необходимой практикой. Но понимаем, что не все из нас пока готовы открыто заявлять о своей солидарности его идеям. Часто об этом не с кем поговорить и обсудить волнующие темы, а иногда и вовсе не безопасно. Не важно, кто вы — сочувствующая идеям равноправия женщина, уверенная феминистка, активистка со стажем или профеминист — мы предлагаем сделать ваши взгляды видимыми с помощью разной визуальной символики (в том числе невербальной, что может быть особенно ценно для некоторых из нас). Почему мы это делаем? Пока идеи феминизма в России все еще оспариваются, важно научиться видеть единомышленников. Даже если вы не чувствуете себя готовыми говорить — носите ваше мнение на себе (буквально)», — пишут на сайте идеологи проекта.