45 самых модных кроссовок этого сезона
Даже если вы не считаете себя сникерхедом, покупка кроссовок в этом сезоне обязательна. Тем более, что в ассортименте мировых и российских марок есть абсолютно разные варианты — треугольной формы, на высокой платформе или с минималистичным дизайном, которые впишутся в любой гардероб. «Собака.ru» нашла в городских магазинах самые красивые (и редкие!) пары — от 1799 до 250 500 рублей.
По утверждению многих экспертов (и даже самих покупателей), кроссовки в будущем вытеснят обувь на каблуках. Они удобные, функциональные и не менее стильные, чем туфли Кэрри Брэдшоу от Маноло Бланика, — чего только стоят пары Prada, украшенные «сердечными» патчами, Stella McCartney, будто бы сделанные под влиянием архитектуры Захи Хадид, и Dior из ткани Oblique, придуманной Марком Боаном в 1970-е годы.
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Женские кроссовки Stella McCartney, 38 200 рублей (Babochka)
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Кеды Comme Des Garcons, 10 900 рублей (Comme Des Garcons)
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Кроссовки Palm Angels, 31 597 рублей (DayNight)
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Женские кеды Dior, 65 500 рублей (Dior)
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Мужские кроссовки, Bottega Veneta, 56 050 рублей (ДЛТ)
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Кеды Converse, 6400 рублей (Converse, ТРЦ «Галерея»)
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Женские кроссовки Zenden, 1799 рублей (Zenden)
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Женские кроссовки Gucci, 57 200 рублей (ДЛТ)
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Мужские кроссовки adidas, 9990 рублей (adidas)
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Женские кроссовки Etro, 53 500 рублей (Etro)
На производство кроссовок перешли марки, которые прежде всего известны своими босоножками и туфлями. Так, племянница обувных дел мастера Джимми Чу — Сандра Чой рассыпала тысячи стразов Swarovski на техно-кроссовки под названием Diamond. Их бриллиантовую огранку поддерживает рельеф массивной полупрозрачной подошвы, а блеск — шнуровка с люрексовой нитью. Такую обувь нельзя прятать под брюками палаццо или комбинезоном свободного кроя — носите их с укороченными джинсами и кожаной мини-юбкой как только наступит май.
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Мужские кроссовки Vetements, 61 875 рублей (DayNight)
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Женские кроссовки Ermanno Scervino, 75 600 рублей (Ermanno Scervino)
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Мужские кроссовки Valentino, 73 300 рублей (Valentino)
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Кроссовки для мальчика Dolce & Gabbana, 34 000 рублей («Кенгуру»)
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Мужские кроссовки Louis Vuitton, 74 500 рублей (Louis Vuitton)
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Мужские кроссовки adidas by Raf Simons, 32 400 рублей (ДЛТ)
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Женские кроссовки Geox, 12 990 рублей (Geox)
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Женские кроссовки Prada, 46 400 рублей (Prada)
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Мужские кроссовки Calvin Klein 205W39NYC, 58 900 рублей (Calvin Klein 205W39NYC)
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Женские кроссовки Apologie, 16 300 рублей (Nevalenki)
Некоторые пары можно коллекционировать как арт-объекты, тем более, что нигде в мире их уже не достать. Например, футуристичные сникеры Dior D-Connect были распроданы за несколько дней — две последние пары есть в петербургском бутике французской марки. А кроссовки Calvin Klein 205W39NYC, ставшие оммажем игре в баскетбол, будут напоминать о славной эпохе Рафа Симонса — уже бывшего креативного директора американского бренда.
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Женские кроссовки Dior, 67 500 рублей (Dior)
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Женские кроссовки Puma, 8990 рублей (Puma)
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Женские кроссовки Zenden, 5099 рублей (Zenden)
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Мужские кроссовки Gucci, 65 500 рублей (Babochka)
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Женские кроссовки Portal, 8500 рублей (Porta9)
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Мужские кроссовки Louis Vuitton, 83 500 рублей (Louis Vuitton)
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Мужские кроссовки Tommy Hilfiger, 10 990 рублей (Tommy Hilfiger)
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Женские кроссовки Chloé, 37 500 рублей (ДЛТ)
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Кроссовки для мальчика Jarrett, 19 999 рублей («Кенгуру»)
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Кеды Converse, 5500 рублей (Converse, ТРЦ «Галерея»)
Категория «ugly shoes» хоть и теряет популярность, все еще имеет своих адептов — жутко красивые кроссовки по-прежнему делают Vetements и Balenciaga. У первых они снабжены шипами — чтобы вам было нестрашно возвращаться с рейва поздней ночью, у вторых — дополнены мягкими вставками и гуттаперчевой подошвой — чтобы можно было выходить не только на ковровую, но и на беговую дорожку.
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Женские кроссовки Moschino, 37 300 рублей (BOSCOFAMILY)
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Кроссовки для мальчика DKNY, 12 999 рублей («Кенгуру»)
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Женские кроссовки Burberry, 36 150 рублей (Babochka)
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Женские кроссовки Givenchy, 57 000 рублей (DayNight)
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Женские кроссовки Prada, 48 500 рублей (Prada)
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Мужские кроссовки Paul Smith, 39 900 рублей (Paul Smith)
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Кроссовки Tommy Hilfiger, 11 990 рублей (Tommy Hilfiger)
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Женские кроссовки Dior, 54 000 рублей (Dior)
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Мужские кроссовки, 39 950 рублей (ДЛТ)
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Женские кроссовки Geox, 12 490 рублей (Geox)
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