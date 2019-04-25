45 самых модных кроссовок этого сезона

Даже если вы не считаете себя сникерхедом, покупка кроссовок в этом сезоне обязательна. Тем более, что в ассортименте мировых и российских марок есть абсолютно разные варианты — треугольной формы, на высокой платформе или с минималистичным дизайном, которые впишутся в любой гардероб. «Собака.ru» нашла в городских магазинах самые красивые (и редкие!) пары — от 1799 до 250 500 рублей.

Женские кроссовки Jimmy Choo, 250 500 рублей (ДЛТ)

Мужские кроссовки Ermenegildo Zegna, 54 700 рублей (Babochka)

Мужские кроссовки Puma x Han Kjobenhavn, 10 990 рублей (Puma Select)

Кроссовки Balenciaga, 60 778 рублей (DayNight)

Женские кроссовки Prada, 48 500 рублей (Prada)

По утверждению многих экспертов (и даже самих покупателей), кроссовки в будущем вытеснят обувь на каблуках. Они удобные, функциональные и не менее стильные, чем туфли Кэрри Брэдшоу от Маноло Бланика, — чего только стоят пары Prada, украшенные «сердечными» патчами, Stella McCartney, будто бы сделанные под влиянием архитектуры Захи Хадид, и Dior из ткани Oblique, придуманной Марком Боаном в 1970-е годы.

Женские кроссовки Stella McCartney, 38 200 рублей (Babochka)

Кеды Comme Des Garcons, 10 900 рублей (Comme Des Garcons)

Кроссовки Palm Angels, 31 597 рублей (DayNight)

Женские кеды Dior, 65 500 рублей (Dior)

Мужские кроссовки, Bottega Veneta, 56 050 рублей (ДЛТ)

Кеды Converse, 6400 рублей (Converse, ТРЦ «Галерея»)

Женские кроссовки Zenden, 1799 рублей (Zenden)

Женские кроссовки Gucci, 57 200 рублей (ДЛТ)

Мужские кроссовки adidas, 9990 рублей (adidas)

Женские кроссовки Etro, 53 500 рублей (Etro)

На производство кроссовок перешли марки, которые прежде всего известны своими босоножками и туфлями. Так, племянница обувных дел мастера Джимми Чу — Сандра Чой рассыпала тысячи стразов Swarovski на техно-кроссовки под названием Diamond. Их бриллиантовую огранку поддерживает рельеф массивной полупрозрачной подошвы, а блеск — шнуровка с люрексовой нитью. Такую обувь нельзя прятать под брюками палаццо или комбинезоном свободного кроя — носите их с укороченными джинсами и кожаной мини-юбкой как только наступит май.

Мужские кроссовки Vetements, 61 875 рублей (DayNight)

Женские кроссовки Ermanno Scervino, 75 600 рублей (Ermanno Scervino)

Мужские кроссовки Valentino, 73 300 рублей (Valentino)

Кроссовки для мальчика Dolce & Gabbana, 34 000 рублей («Кенгуру»)

Мужские кроссовки Louis Vuitton, 74 500 рублей (Louis Vuitton)

Мужские кроссовки adidas by Raf Simons, 32 400 рублей (ДЛТ)

Женские кроссовки Geox, 12 990 рублей (Geox)

Женские кроссовки Prada, 46 400 рублей (Prada)

Мужские кроссовки Calvin Klein 205W39NYC, 58 900 рублей (Calvin Klein 205W39NYC)

Женские кроссовки Apologie, 16 300 рублей (Nevalenki)

Некоторые пары можно коллекционировать как арт-объекты, тем более, что нигде в мире их уже не достать. Например, футуристичные сникеры Dior D-Connect были распроданы за несколько дней — две последние пары есть в петербургском бутике французской марки. А кроссовки Calvin Klein 205W39NYC, ставшие оммажем игре в баскетбол, будут напоминать о славной эпохе Рафа Симонса — уже бывшего креативного директора американского бренда.

Женские кроссовки Dior, 67 500 рублей (Dior)

Женские кроссовки Puma, 8990 рублей (Puma)

Женские кроссовки Zenden, 5099 рублей (Zenden)

Мужские кроссовки Gucci, 65 500 рублей (Babochka)

Женские кроссовки Portal, 8500 рублей (Porta9)

Мужские кроссовки Louis Vuitton, 83 500 рублей (Louis Vuitton)

Мужские кроссовки Tommy Hilfiger, 10 990 рублей (Tommy Hilfiger)

Женские кроссовки Chloé, 37 500 рублей (ДЛТ)

Кроссовки для мальчика Jarrett, 19 999 рублей («Кенгуру»)

Кеды Converse, 5500 рублей (Converse, ТРЦ «Галерея»)

Категория «ugly shoes» хоть и теряет популярность, все еще имеет своих адептов — жутко красивые кроссовки по-прежнему делают Vetements и Balenciaga. У первых они снабжены шипами — чтобы вам было нестрашно возвращаться с рейва поздней ночью, у вторых — дополнены мягкими вставками и гуттаперчевой подошвой — чтобы можно было выходить не только на ковровую, но и на беговую дорожку.