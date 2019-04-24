Новая коллекция Artem Shumov: супрематистские рубашки, «нарисованные» пиджаки и другие вещи из сплетенных вручную тканей

Дизайнер из Петербурга Артем Шумов, который несколько лет назад переехал в Шанхай и теперь преподает в Istituto Marangoni, показал лукбук осенне-зимней коллекции. Над ним он работал вместе с выпускницей Академии Штиглица, художником-иллюстратором Тамарой Кей, сделавшей серию картин, на фоне которых разместились вещи из хлопка, шерсти, кашемира и других натуральных тканей, сплетенных вручную в провинции Юнань и около города Суджоу в Китае.

Артем продолжает формировать образ молодого мужчины, недавно вступившего во взрослую жизнь. Именно отсюда смесь классической одежды (архитектурных пальто, бланковых рубашек и black-tie пиджаков) и инфантильных деталей (клетчатых вставок, раскрашенных воротников и будто бы нарисованных швов). «Я много работал с красками в этом сезоне, поэтому поместил героя в картинную галерею, позволив ему играть в художника, — рассказывает дизайнер. — Мазки красок теперь везде — на руках, рубашках и даже носках»

Легкие вещи из новой коллекции Artem Shumov поступят в продажу уже в июне. Остальной ассортимент появится в петербургском JNBY к началу следующего сезона. Футболки будут стоить от 5000 рублей, брюки — от 8000 рублей, а пальто (под которые отлично подходят любые яркие аксессуары) — от 20 000 рублей.