Новая коллекция Tatyana Parfionova: ручная вышивка и работы Сони Делоне

Лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга», дизайнер Татьяна Парфенова показала осенне-зимнюю коллекцию в Мультимедиа Арт Музее в Москве. Она получила название «Орфизм» — в честь направления во французской живописи 1910-х годов, образованного Франсисом Пикабиа, Марселем Дюшаном и Робером Делоне вместе со своей женой Соней. Именно поэтому летящие платья, юбки, комбинезоны и даже «купальные» шапочки напоминают работы абстракционистов — на них вручную сделаны яркие, геометричные (гипнотические!) вышивки.