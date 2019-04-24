Новая коллекция Tatyana Parfionova: ручная вышивка и работы Сони Делоне
Лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга», дизайнер Татьяна Парфенова показала осенне-зимнюю коллекцию в Мультимедиа Арт Музее в Москве. Она получила название «Орфизм» — в честь направления во французской живописи 1910-х годов, образованного Франсисом Пикабиа, Марселем Дюшаном и Робером Делоне вместе со своей женой Соней. Именно поэтому летящие платья, юбки, комбинезоны и даже «купальные» шапочки напоминают работы абстракционистов — на них вручную сделаны яркие, геометричные (гипнотические!) вышивки.
После показа Татьяна Валентиновна пригласила гостей, среди которых были Алла Вербер, Алена Долецкая и Наталья Туровникова, в свой первый бутик в Москве. Напомним, Tatyana Parfionova Moscow Department открылся на Поварской улице 8/1 (недалеко от Московского дома книги), при этом магазин модного дома на Невском проспекте, 51 продолжает активную работу и подготовку к июньскому показу «Ассоциации» в Царском селе.
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