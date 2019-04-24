В «Севкабель Порту» пройдет крупнейший фестиваль винтажной одежды, украшений, мебели и пластинок

Спустя неделю после второго фестиваля осознанного потребления Big Resale Weekend в «Севкабель Порту» пройдет Vintage Festival, где можно будет купить винтажную одежду, аксессуары, мебель и пластинки от 30 различных объединений. Среди них — магазины Sekont Kent, Vintage Champagne, Kamode, Kissa Market и Artskill, которые обычно продают уникальные находки со всего мира в интернете. Кроме них, пространство «Севкабель Порта» займут ретро-автобусы, зона соревнований по шахматам, лекторий петербургских искусствоведов и коллекционеров и сцена, где выступят музыкальные коллективы «Русский Бэнд» и «Биг Бадди», а также один из организаторов фестиваля — солист ВИА «Пролетарское танго» Дмитрий Караневский.