В «Севкабель Порту» пройдет крупнейший фестиваль винтажной одежды, украшений, мебели и пластинок
Спустя неделю после второго фестиваля осознанного потребления Big Resale Weekend в «Севкабель Порту» пройдет Vintage Festival, где можно будет купить винтажную одежду, аксессуары, мебель и пластинки от 30 различных объединений. Среди них — магазины Sekont Kent, Vintage Champagne, Kamode, Kissa Market и Artskill, которые обычно продают уникальные находки со всего мира в интернете. Кроме них, пространство «Севкабель Порта» займут ретро-автобусы, зона соревнований по шахматам, лекторий петербургских искусствоведов и коллекционеров и сцена, где выступят музыкальные коллективы «Русский Бэнд» и «Биг Бадди», а также один из организаторов фестиваля — солист ВИА «Пролетарское танго» Дмитрий Караневский.
Vintage Festival обещает воссоздать аутентичную советскую атмосферу. Для этого на мероприятии также покажут фильмы «Девушка без адреса» (1958) и «Девчата» (1962). Вход на фестиваль, который пройдет 27-28 апреля, будет стоить 100 рублей.
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