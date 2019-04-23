Бренд из Петербурга Natali Leskova посвятил коллекцию архитектуре особняка Демидова

Дизайнер Наталья Лескова, разорившая индустрию кружек, футболок и сноуболов с Эрмитажем, Исаакиевским собором и Мраморным дворцом, выпустила новую коллекцию с городскими пейзажами. На свитшоты, плащи и юбки, презентованные в отеле SO Sofitel в прошлую пятницу, нанесены барельефы, скульптуры Атлантов и даже камеры видеонаблюдения с особняка Демидова — одного из самых красивых зданий императорского Петербурга.

Коллекцию, которая впервые смешивает фотографии дизайнера и ее живопись, представляли друзья и клиенты Natali Leskova. Они показали, как ренессансные блузы, минималистичные платья, тюлевые юбки и плащи из денима (да, вещи, лишенные принтов, тоже есть в ассортименте марки!), смотрятся на девушках немодельных параметров. Стайлинг их образам делали миниатюрные сумки-мешочки, расшитые бисером, и аксессуары, расписанные вручную.

Помимо коллекции в честь особняка Демидова, Наталья Лескова выпустила коллаборацию с краеведческим проектом Kolomna Locals. В результате сотрудничества получились платки с изображением особняка Евментьева, а также другие вещи, которые дизайнер презентует в ближайшее время и будет продавать в своем магазине на Воскова, 16.