Дизайнер поясных сумок Никита Грузовик выпустил совместную коллекцию с «Гоголь-центром»

Московский дизайнер Никита Грузовик выпустил совместную коллекцию поясных сумок с «Гоголь-центром». В качестве материала он использовал многометровый баннер в честь шестилетия театра, из которого получились 100 неповторимых аксессуаров. «Мы уже делали сумки из баннера к фильму "Лето" Кирилла Серебренникова и решили продолжить традицию трех RE: Reuse (повторное использование), Recycle (переработка), Reduce (сокращение отходов)», — пишут представители «Гоголь-центра» в группе «ВКонтакте».