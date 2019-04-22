Дизайнер поясных сумок Никита Грузовик выпустил совместную коллекцию с «Гоголь-центром»
Московский дизайнер Никита Грузовик выпустил совместную коллекцию поясных сумок с «Гоголь-центром». В качестве материала он использовал многометровый баннер в честь шестилетия театра, из которого получились 100 неповторимых аксессуаров. «Мы уже делали сумки из баннера к фильму "Лето" Кирилла Серебренникова и решили продолжить традицию трех RE: Reuse (повторное использование), Recycle (переработка), Reduce (сокращение отходов)», — пишут представители «Гоголь-центра» в группе «ВКонтакте».
Коллекцию можно будет купить лишь на стойке администрации «Гоголь-центра» (вдруг вы планируете провести майские праздники в столице?). Стоимость одной сумки — 3000 рублей.
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