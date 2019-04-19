Ковры IKEA, которые с момента их создания в 2017 году стали самыми желанными арт-объектами, наконец приедут в Петербург. Лимитированная серия, разработанная идеологом Off-White и креативным директором Louis Vuitton Вирджилом Абло, дизайнером одноименного мужского бренда Крейгом Грином, резидентом Нью-Йоркского музея современного искусства и Галереи Тейт Ноа Лайоном, а также художниками CHIAOZZA, Мисаки Каваи, Сыльги Ли, SupaKitch и Филиппом Паговски, поступит в продажу 16 мая на сайте ikea.com и в магазинах МЕГА Парнас и МЕГА Дыбенко.