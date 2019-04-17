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40 самых красивых платьев на весну

Недостаток цветущих аллей ранней весной восполняют бутоны на платьях и сарафанах. «Собака.ru» нашла в городских магазинах самые красивые варианты, которые можно носить под плащ, пальто и кожаную куртку.  

  • Dries Van Noten, 62 700 рублей (ДЛТ)

  • I Am Studio, 13 500 рублей (I Am Studio)

  • Terekhov, 62 950 рублей (Babochka)

  • Jana Segetti, 10 472 рублей (Jana Segetti)

  • UNIQLO, 2999 рублей (UNIQLO)

Наиболее редкие растения со знанием дела разводят бельгийский дизайнер Дрис ван Нотен и кумир всех хайпбистов Вирджил Абло. Первый выпустил в рамках новой коллекции закрытое платье на кулиске с гипнотическим принтом, а второй — полосатую комбинацию с изображением хлопка. Именно комбинации стали самым оптимальным вариантом и для прохладной весны, и для жаркого лета: в одном случае носим ее на бланковую футболку или джемпер из трикотажа, в другом — прямо на голое тело в сопровождении многослойного ожерелья и крупной моносерьги. 

  • Natalya Derbyshire, 19 900 рублей (Subbota Showroom)

  • Kenzo, 36 400 рублей (Au Pont Rouge)

  • H&M, 6499 рублей (H&M)

  • Off-White, 161 000 рублей (Babochka)

  • Dolce & Gabbana,  89 700 рублей (ДЛТ)

  • M_U_R, 9000 рублей (M_U_R)

  • Akhmadullina Dreams, 9999 рублей (Akhmadullina Dreams)

  • Marc Cain, 17 880 рублей (Marc Cain)

  • 12storeez, 8980 рублей (12storeez)

Под впечатлением от процветающих зарубежных коллекций свои вариации на тему флоры и фауны представили и российские дизайнеры. В большинстве случаев они отсылают к силуэтам 1970-1980-х годов и гармонируют с оверсайзовыми тренчкотами. Например, I Am Studio, за которым в инстаграме следит порядка полумиллиона подписчиков, у Akhmadullina Dreams, недавно открывшего сразу два бутика в Петербурге, и Belka, который предлагает работающим женщинам одновременно удобную и тенденциозную одежду.

  • H&M, 2499 рублей (H&M)

  • 404 NOT FOUND, 41 700 рублей (404 NOT FOUND)

  • Uniqlo X  Inès de la Fressange, 3999 рублей (UNIQLO)

  • MY812, 18 000 рублей (MY812)

  • Laurel, 49 990 рублей (Галерея бутиков Grand Palace)

  • Belka, 10 980 рублей (Belka)

  • Tom Tailor X Toni Garrn, 6999 рублей (Tom Tailor)

  • Escada, по запросу (Escada)

  • Self-Portrait, 33 950 рублей (ДЛТ)

Другие отечественные марки — от 12storeez до «Кильки на Коне» — следуя мировым направлениям, выпускают различные интерпретации исторического костюма. В белом платье с квадратным вырезом могли бы ходить героини сериала «Рассказ служанки», а в пудровом наряде с многочисленными рюшами — исполнительницы главных ролей в картинах Джо Райта.  

  • Off-White, 121 450 рублей (Babochka)

  • Les Copains, 38 588 рублей («Кашемир и Шелк») 

  • Guess, 13 900 рублей (Универмаг «Московский»)

  • Valentino, 140 900 рублей (Valentino)

  • Laurel, 34 990 рублей (Галерея бутиков Grand Palace)

  • «Килька на Коне», 13 000 рублей (8store)

  • Drome, 31 350 рублей (ДЛТ)

  • «Уста к устам», 5400 рублей («Уста к устам»)

  • 12storeez, 5980 рублей (12storeez)

Подобные образы-высказывания стоит носить в максимально спокойном обрамлении: с серьгами-пусетами, жемчужными браслетами и миниатюрной сумкой от Jacquemus. А вот платья-рубашки, как в коллекции Laurel и коллаборции Tom Tailor с моделью Тони Гаррн, мы бы дополнили гранжевыми «мартенсами» и косухой из гардероба бойфренда.

  • I Am Studio, 14 700 рублей (I Am Studio)

  • 404 NOT FOUND, 24 900 рублей (404 NOT FOUND)

  • BOSS, 34 000 рублей (Универмаг «Московский»)

  • Belka, 11 980 рублей (Belka)

  • Akhmadullina Dreams, 8399 рублей (Akhmadullina Dreams)

  • Ereda, 62 882 рублей («Кашемир и Шелк») 

  • Kenzo, 33 700 рублей (ДЛТ)

  • Kenzo, 7960 рублей (Au Pont Rouge)

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Автор: Алина Малютина
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Рубрика: Топ
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