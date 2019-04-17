40 самых красивых платьев на весну
Недостаток цветущих аллей ранней весной восполняют бутоны на платьях и сарафанах. «Собака.ru» нашла в городских магазинах самые красивые варианты, которые можно носить под плащ, пальто и кожаную куртку.
Наиболее редкие растения со знанием дела разводят бельгийский дизайнер Дрис ван Нотен и кумир всех хайпбистов Вирджил Абло. Первый выпустил в рамках новой коллекции закрытое платье на кулиске с гипнотическим принтом, а второй — полосатую комбинацию с изображением хлопка. Именно комбинации стали самым оптимальным вариантом и для прохладной весны, и для жаркого лета: в одном случае носим ее на бланковую футболку или джемпер из трикотажа, в другом — прямо на голое тело в сопровождении многослойного ожерелья и крупной моносерьги.
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Natalya Derbyshire, 19 900 рублей (Subbota Showroom)
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Kenzo, 36 400 рублей (Au Pont Rouge)
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H&M, 6499 рублей (H&M)
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Off-White, 161 000 рублей (Babochka)
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Dolce & Gabbana, 89 700 рублей (ДЛТ)
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M_U_R, 9000 рублей (M_U_R)
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Akhmadullina Dreams, 9999 рублей (Akhmadullina Dreams)
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Marc Cain, 17 880 рублей (Marc Cain)
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12storeez, 8980 рублей (12storeez)
Под впечатлением от процветающих зарубежных коллекций свои вариации на тему флоры и фауны представили и российские дизайнеры. В большинстве случаев они отсылают к силуэтам 1970-1980-х годов и гармонируют с оверсайзовыми тренчкотами. Например, I Am Studio, за которым в инстаграме следит порядка полумиллиона подписчиков, у Akhmadullina Dreams, недавно открывшего сразу два бутика в Петербурге, и Belka, который предлагает работающим женщинам одновременно удобную и тенденциозную одежду.
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H&M, 2499 рублей (H&M)
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404 NOT FOUND, 41 700 рублей (404 NOT FOUND)
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Uniqlo X Inès de la Fressange, 3999 рублей (UNIQLO)
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MY812, 18 000 рублей (MY812)
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Laurel, 49 990 рублей (Галерея бутиков Grand Palace)
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Belka, 10 980 рублей (Belka)
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Tom Tailor X Toni Garrn, 6999 рублей (Tom Tailor)
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Escada, по запросу (Escada)
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Self-Portrait, 33 950 рублей (ДЛТ)
Другие отечественные марки — от 12storeez до «Кильки на Коне» — следуя мировым направлениям, выпускают различные интерпретации исторического костюма. В белом платье с квадратным вырезом могли бы ходить героини сериала «Рассказ служанки», а в пудровом наряде с многочисленными рюшами — исполнительницы главных ролей в картинах Джо Райта.
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Off-White, 121 450 рублей (Babochka)
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Les Copains, 38 588 рублей («Кашемир и Шелк»)
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Guess, 13 900 рублей (Универмаг «Московский»)
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Valentino, 140 900 рублей (Valentino)
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Laurel, 34 990 рублей (Галерея бутиков Grand Palace)
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«Килька на Коне», 13 000 рублей (8store)
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Drome, 31 350 рублей (ДЛТ)
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«Уста к устам», 5400 рублей («Уста к устам»)
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12storeez, 5980 рублей (12storeez)
Подобные образы-высказывания стоит носить в максимально спокойном обрамлении: с серьгами-пусетами, жемчужными браслетами и миниатюрной сумкой от Jacquemus. А вот платья-рубашки, как в коллекции Laurel и коллаборции Tom Tailor с моделью Тони Гаррн, мы бы дополнили гранжевыми «мартенсами» и косухой из гардероба бойфренда.
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I Am Studio, 14 700 рублей (I Am Studio)
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404 NOT FOUND, 24 900 рублей (404 NOT FOUND)
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BOSS, 34 000 рублей (Универмаг «Московский»)
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Belka, 11 980 рублей (Belka)
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Akhmadullina Dreams, 8399 рублей (Akhmadullina Dreams)
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Ereda, 62 882 рублей («Кашемир и Шелк»)
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Kenzo, 33 700 рублей (ДЛТ)
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Kenzo, 7960 рублей (Au Pont Rouge)
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