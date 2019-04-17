40 самых красивых платьев на весну

Недостаток цветущих аллей ранней весной восполняют бутоны на платьях и сарафанах. «Собака.ru» нашла в городских магазинах самые красивые варианты, которые можно носить под плащ, пальто и кожаную куртку.

Dries Van Noten, 62 700 рублей (ДЛТ)

I Am Studio, 13 500 рублей (I Am Studio)

Terekhov, 62 950 рублей (Babochka)

Jana Segetti, 10 472 рублей (Jana Segetti)

UNIQLO, 2999 рублей (UNIQLO)

Наиболее редкие растения со знанием дела разводят бельгийский дизайнер Дрис ван Нотен и кумир всех хайпбистов Вирджил Абло. Первый выпустил в рамках новой коллекции закрытое платье на кулиске с гипнотическим принтом, а второй — полосатую комбинацию с изображением хлопка. Именно комбинации стали самым оптимальным вариантом и для прохладной весны, и для жаркого лета: в одном случае носим ее на бланковую футболку или джемпер из трикотажа, в другом — прямо на голое тело в сопровождении многослойного ожерелья и крупной моносерьги.

Natalya Derbyshire, 19 900 рублей (Subbota Showroom)

Kenzo, 36 400 рублей (Au Pont Rouge)

H&M, 6499 рублей (H&M)

Off-White, 161 000 рублей (Babochka)

Dolce & Gabbana, 89 700 рублей (ДЛТ)

M_U_R, 9000 рублей (M_U_R)

Akhmadullina Dreams, 9999 рублей (Akhmadullina Dreams)

Marc Cain, 17 880 рублей (Marc Cain)

12storeez, 8980 рублей (12storeez)

Под впечатлением от процветающих зарубежных коллекций свои вариации на тему флоры и фауны представили и российские дизайнеры. В большинстве случаев они отсылают к силуэтам 1970-1980-х годов и гармонируют с оверсайзовыми тренчкотами. Например, I Am Studio, за которым в инстаграме следит порядка полумиллиона подписчиков, у Akhmadullina Dreams, недавно открывшего сразу два бутика в Петербурге, и Belka, который предлагает работающим женщинам одновременно удобную и тенденциозную одежду.

H&M, 2499 рублей (H&M)

404 NOT FOUND, 41 700 рублей (404 NOT FOUND)

Uniqlo X Inès de la Fressange, 3999 рублей (UNIQLO)

MY812, 18 000 рублей (MY812)

Laurel, 49 990 рублей (Галерея бутиков Grand Palace)

Belka, 10 980 рублей (Belka)

Tom Tailor X Toni Garrn, 6999 рублей (Tom Tailor)

Escada, по запросу (Escada)

Self-Portrait, 33 950 рублей (ДЛТ)

Другие отечественные марки — от 12storeez до «Кильки на Коне» — следуя мировым направлениям, выпускают различные интерпретации исторического костюма. В белом платье с квадратным вырезом могли бы ходить героини сериала «Рассказ служанки», а в пудровом наряде с многочисленными рюшами — исполнительницы главных ролей в картинах Джо Райта.

Off-White, 121 450 рублей (Babochka)

Les Copains, 38 588 рублей («Кашемир и Шелк»)

Guess, 13 900 рублей (Универмаг «Московский»)

Valentino, 140 900 рублей (Valentino)

Laurel, 34 990 рублей (Галерея бутиков Grand Palace)

«Килька на Коне», 13 000 рублей (8store)

Drome, 31 350 рублей (ДЛТ)

«Уста к устам», 5400 рублей («Уста к устам»)

12storeez, 5980 рублей (12storeez)

Подобные образы-высказывания стоит носить в максимально спокойном обрамлении: с серьгами-пусетами, жемчужными браслетами и миниатюрной сумкой от Jacquemus. А вот платья-рубашки, как в коллекции Laurel и коллаборции Tom Tailor с моделью Тони Гаррн, мы бы дополнили гранжевыми «мартенсами» и косухой из гардероба бойфренда.