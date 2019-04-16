Twinset Milano представили новую сумку Rebel — и за ней уже охотятся все итальянки!

Плюс один к списку it-bag этого сезона: итальянский бренд Twinset Milano выпустил сумку Rebel в трех разных размерах и пяти цветах. Концепцию дизайна отражает название кожаного аксессуара: R – Рок, Е – естественное многообразие, B – богемность, E – единый стиль и L – любовь, подчеркнутая клепками в виде сердца – основного символа Twinset.