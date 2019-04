Новая коллекция Sorry I’m Not: блестящие парки, сетчатые топы и кожаные трусы

Российский бренд Sorry I’m not, одевший Гвен Стефани, певицу Холзи и модель Винни Харлоу, провел третий независимый показ в театре «Школа Драматического Искусства» на Сретенке. Дизайнер Никита Моисеенко назвал осенне-зимнюю коллекцию «Only Love Is Real», объединив камуфляжные брюки, барочные блузы и киберпанковские жилеты.