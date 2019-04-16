Новая коллекция Sorry I’m Not: блестящие парки, сетчатые топы и кожаные трусы

Вещи, которыми Sorry I’m Not дразнили свою 68-тысячную аудиторию в инстаграме, наконец сложились в полноценные образы: трусы с кожаными гульфиками были надеты на переливающиеся штаны, а голубые панамы стилизовали дутые парки. К началу следующего сезона к ним добавится коллекция с сюжетами картин Андрея Ремнева — все вещи можно будет купить на сайте бренда, а также в корнере универмага Au Pont Rouge в Петербурге.