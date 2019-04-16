«Крестецкая строчка» откроет первый магазин в Петербурге
Номинанты премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Александра и Антон Георгиевы, выкупившие фабрику «Крестецкая строчка» и возродившие знаменитый народный промысел, открывают первый магазин в Лахте, в ТК «Гарден Сити». С середины мая этого года на площади в 101 кв. метр разместятся текстиль, одежда и детские вещи с уникальной ручной вышивкой, экземпляры которой хранятся в собраниях Государственного Эрмитажа, Российского этнографического музея, Государственного Русского музея, а также украшают кутюрные коллекции Vilshenko и Ulyana Sergeenko.
Напомним, коллекции «Крестецкой строчки», которые разрабатывает Александра Георгиева, а вышивают десятки мастериц, также можно купить в Универмаге «Московский», универмаге Au Pont Rouge и бутике CASHMEREHOUSE. Кроме того Георгиевы организуют экскурсии на фабрику, в рамках которых можно послушать историю промысла, проследить процесс создания вышивки и попробовать самостоятельно выполнить несколько узоров.
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