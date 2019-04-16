«Крестецкая строчка» откроет первый магазин в Петербурге

Номинанты премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Александра и Антон Георгиевы, выкупившие фабрику «Крестецкая строчка» и возродившие знаменитый народный промысел, открывают первый магазин в Лахте, в ТК «Гарден Сити». С середины мая этого года на площади в 101 кв. метр разместятся текстиль, одежда и детские вещи с уникальной ручной вышивкой, экземпляры которой хранятся в собраниях Государственного Эрмитажа, Российского этнографического музея, Государственного Русского музея, а также украшают кутюрные коллекции Vilshenko и Ulyana Sergeenko.