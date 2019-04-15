Новое имя в моде: Natalya Derbyshire с костюмами и платьями как из сериала «Удивительная Миссис Мейзел»

Если бы за сторителлинг присуждали отдельную награду, то ее бы завоевала молодая московская марка Natalya Derbyshire. Еще два года назад Наталья Дербишир работала научным сотрудником в НИУ ВШЭ, а теперь, после учебы в миланском Istituto Marangoni, создает power-dressing костюмы, минималистичные платья и юбки в конфетных тонах из тех же тканей, что и Chanel, Valentino и Salvatore Ferragamo. Бренд, названный по фамилии супруга Наташи с английскими корнями, отшивается на ее родине в Йошкар-Оле, а в дальнейшем планирует участвовать в воссоздании российских институтов профессионального образования в сфере легкой промышленности.