Новое имя в моде: Natalya Derbyshire с костюмами и платьями как из сериала «Удивительная Миссис Мейзел»
Если бы за сторителлинг присуждали отдельную награду, то ее бы завоевала молодая московская марка Natalya Derbyshire. Еще два года назад Наталья Дербишир работала научным сотрудником в НИУ ВШЭ, а теперь, после учебы в миланском Istituto Marangoni, создает power-dressing костюмы, минималистичные платья и юбки в конфетных тонах из тех же тканей, что и Chanel, Valentino и Salvatore Ferragamo. Бренд, названный по фамилии супруга Наташи с английскими корнями, отшивается на ее родине в Йошкар-Оле, а в дальнейшем планирует участвовать в воссоздании российских институтов профессионального образования в сфере легкой промышленности.
В основе мудборда двух выпущенных коллекций Natalya Derbyshire — образы женщин, которые поддерживают баланс между работой, семьей, обществом и собственным развитием. Именно поэтому в костюмах и платьях, будто бы списанных с сериала «Удивительная Миссис Мейзел», можно проходить целый день, меняя лишь жакеты с гипертрофированными плечами и футболки с модифицированными в фотошопе картинами. Примерить некоторые из них можно прямо сейчас в московском шоу-руме марки на Цветном бульваре, 22 и в петербургском магазине российских дизайнеров Subbota Showroom на Большой Конюшенной, 1. А девушкам, которые не найдут нужный размер понравившихся моделей, Natalya Derbyshire смогут сшить их по индивидуальным меркам.
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